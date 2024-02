a melilli, nel siracusano

Un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro è avvenuto stamane in contrada Pietre nere, a Melilli, nel Siracusano. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova in gravi condizioni.

Caduto da impalcatura

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, l’operaio era impegnato nei lavori di costruzione di un supermercato ma, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe caduto da una impalcatura.

Grave in ospedale

Sono stati alcuni colleghi di lavoro a prestare le prime cure alla vittima ed a chiedere l’intervento dei soccorsi ma quando sono arrivati si sono resi conto che le sue condizioni erano serie, per cui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente nel Palermitano

Un operaio di 49 anni, Mario Cirincione, è morto ieri in un incidente sul lavoro avvenuto a Campofelice di Roccella (Palermo): stava lavorando in un cantiere privato, alla messa in sicurezza del muro di recinzione di una villa in ristrutturazione, tra Campofelice e Lascari (Palermo).

Crollo del muro

Il muro è crollato e l’operaio è rimasto travolto: inutili i soccorsi del personale del 118. I carabinieri hanno aperto un’inchiesta per capire se fossero state adottate le misure di sicurezza e fatti i rodaggi necessari. Cirincione svolgeva anche attività sindacale ed era iscritto alla Fillea Cgil: il segretario provinciale di Palermo Piero Ceraulo lo ricorda come “un militante che frequentava abitualmente le sedi sindacali e con il quale la Fillea aveva un rapporto stretto. Oggi – prosegue il rappresentante del sindacato – abbiamo scioperato e la dimostrazione che la protesta era necessaria è esattamente quello che si è verificato oggi, la morte di un altro operaio”.

“Mentre oggi protestavamo per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro, un altro operaio è morto durante la ristrutturazione di un immobile” ha detto Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia e Palermo.