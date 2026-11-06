Grave incidente stradale lungo l’autostrada Siracusa-Gela, allo svincolo di Cassibile, in direzione Siracusa. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e un autocarro.

I feriti

Il bilancio è di quattro persone ferite: i tre occupanti dell’auto e il conducente del mezzo pesante. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’autovettura, una donna di 41 anni, che ha riportato le lesioni più gravi. Le condizioni degli altri feriti sono al vaglio dei sanitari intervenuti sul posto.

Gli agenti della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Noto, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Gli agenti della Polstrada stanno lavorando per accertare le cause dell’impatto e le eventuali responsabilità.

Traffico in tilt

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Il traffico, al momento, risulta fortemente rallentato nel tratto interessato dall’incidente. Si registrano disagi e rallentamenti per gli automobilisti in transito lungo la Siracusa-Gela, con possibili code in prossimità dello svincolo di Cassibile.

Gli agenti della Polstrada stanno lavorando per accertare le cause dell’impatto e le eventuali responsabilità.