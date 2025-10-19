Se i sindacati sono preoccupati per il futuro della raffineria Isab, per via del pignoramento delle azioni della società detenute da Goi Energy, il Governo nazionale si mostra più che sereno. Almeno, a sentire le parole del parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, vicepresidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, che assicura di aver parlato con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La Golden power

“La situazione della raffineria ISAB di Priolo è costantemente monitorata dal Governo e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ho parlato personalmente con il ministro Adolfo Urso, che mi ha confermato come la vicenda sia seguita sin dall’inizio, considerata di interesse strategico nazionale e quindi tutelata attraverso gli strumenti del Golden Power”.

La partita in gioco

Insomma, il rappresentante della maggioranza di Governo confida nel jolly della Golden Power che è uno strumento normativo che consente allo Stato di intervenire in operazioni societarie ritenute a rischio per la sicurezza nazionale e per la sua economia. A vantare un credito di 150 milioni è la Litasco, una società svizzera che provvedeva alla compravendita di greggio per conto della Lukoil quando i russi erano proprietari dell’Isab. Il Tribunale di Milano ha accolto le istanze avanzate dal creditore, congelando così le azioni Isab detenute da Goi Energy, proprietaria della stessa Isab.

La produzione

“Il ministro – prosegue Cannata – ha ribadito che l’obiettivo è garantire la piena continuità produttiva dello stabilimento e salvaguardare l’occupazione, mettendo in sicurezza un impianto fondamentale per l’economia siciliana e per la filiera energetica nazionale. La raffineria continua a operare regolarmente e il Governo mantiene la massima attenzione su ogni sviluppo”. In realtà, sulla continuità della produzione si era già espressa l’Isab, nelle ore successive alla diffusione della notizia.

“Il polo industriale di Priolo rappresenta un asset strategico per la Sicilia e per l’Italia, e Fratelli d’Italia continuerà a sostenere ogni azione utile a tutelare imprese, lavoratori e territorio” chiosa il deputato nazionale di FdI.