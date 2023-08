il contrasto al fenomeno

Giro di vite sui parcheggiatori abusivi a Siracusa: in poche ore, la Polizia municipale ne ha denunciato due. Il primo è un 23enne che è stato sorpreso mentre lavorava, in divisa, in prossimità dell’ingresso del parco archeologico, in via Ettore Romagnoli.

I soldi incassati dal turista

E’ stato bloccato mentre stava incassando i soldi di un turista, ingannato dall’abbigliamento del 23enne, che si era spacciato per uno autorizzato dal Comune. Infatti, nella sua divisa era indicato un logo di una inesistente società del Municipio. Gli agenti di Polizia municipale lo hanno condotto negli uffici di via del Porto Grande dove è stata formalizzata la denuncia: deve rispondere di truffa, sostituzione di persona e recidiva nell’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo.

Le altre violazioni

“È stato inoltre deferito per la violazione di una specifica misura cautelare relativa al divieto di stazionamento in quell’area, disposta dal Tribunale di Siracusa; infine, a completamento degli atti, gli agenti hanno proceduto a sequestrare il denaro in suo possesso, riconducibile all’ illecita attività, nonché gli “attrezzi” del mestiere utilizzati (falsi ticket di sosta, marsupio, punzonatrice” spiegano dalla Polizia municipale.

Uomo minaccia la Polizia municipale

Nelle ore successive, è stato denunciato un 44 anni per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso nella ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe avvicinato all’auto di servizio dei vigili urbani, che si trovava in corso Umberto, sferrando dei colpi contro il finestrino. Inutili i tentativi di provare a calmarlo, il 44enne è stato immobilizzato grazie all’intervento di altre pattuglie.

I due arresti

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 40enne, un parcheggiatore abusivo recidivo operante nella zona del Parco archeologico di Siracusa. Nonostante avesse il Daspo, avrebbe proseguito la sua attività illecita, per cui la polizia ha chiesto ed ottenuto dall’Autorità giudiziaria una misura cautelare più restrittiva. Un altro parcheggiatore che stazionava in via Palermo è stato arrestato dopo la segnalazione di un agente di polizia in vacanza.