la manifestazione nel siracusano di cgil e uil

L‘allerta arancione nel Siracusano non ha fermato lo sciopero organizzato da Cgil e Uil che si è concretizzato stamane con una marcia dalla portineria Ovest della zona industriale fino al Comune di Priolo. Non c’era la Cisl, non convinta di questa prova di forza, che ha optato per un sit in davanti alla sede della Prefettura di Siracusa.

Le preoccupazioni dei sindacati

Le preoccupazioni sul futuro del Petrolchimico sono legate alla decisione di Eni di chiudere l’impianto Versalis per essere riconvertito in una bioraffineria. Cgil e Uil temono, da un lato, che il colosso italiano abbia solo trovato una scusa per levare le tende in via definitiva, dall’altro, però, ritengono che, qualora si procedesse con la riconversione, tutto il resto della zona industriale rischierebbe di crollare, in quanto le aziende del Petrolchimico sono tra loro interconnesse: per cui, senza una Transizione energetica complessiva l’azione dell’Eni avrebbe solo il merito di disarticolare l’intero comparto.

L’incontro a Palermo

Domani a Palermo ci sarà un incontro, organizzato dalla Regione, che vedrà nello stesso tavolo l’Eni ed i sindacati ma il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi, ha detto ieri, a BlogSicilia, che senza un piano industriale unico per il Petrolchimico ogni iniziativa appare del tutto inutile, da qui la richiesta di un tavolo più ampio che preveda la partecipazione del Governo nazionale, delle grosse aziende e dei sindacati.

Il terremoto nel Petrolchimico

Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che comporta un ulteriore scossa al futuro del Petrolchimico. La zona industriale, infatti, rischia la paralisi dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma di non sospendere l’efficacia del provvedimento del gip del Tribunale di Siracusa che, nei mesi scorsi, ha disposto il divieto di conferimento dei fanghi industriali nel depuratore Ias di Priolo provenienti dalle aziende.

“Ancora una volta la decisione di un Tribunale rischia di vanificare l’azione di governo a tutela dell’interesse generale. Stavolta ad essere colpito è proprio il diritto al lavoro di migliaia di persone in una zona strategica della Sicilia. Per colpire il governo colpiscono il Paese”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso al termine dell’udienza del Tribunale del Riesame