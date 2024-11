L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità rende noto che, a causa dell’allerta meteo rossa nella Sicilia orientale e di quella arancione nella Sicilia occidentale diramate dalla Protezione civile e delle ordinanze di molti sindaci, la programmazione ferroviaria di oggi in Sicilia sarà interessata da cancellazioni, rimodulazioni o limitazioni di percorso.

Chiusura di linee ferroviarie

Nello specifico, resteranno chiuse le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino. Nel Trapanese, cancellati i primi treni della giornata per consentire una perlustrazione della linea.

Cancellazioni e limitazioni di percorso

Sulla tratta Messina-Catania sono previste cancellazioni lungo la Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri.

«Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – e di uscire di casa soltanto per necessità. Il sistema della Protezione civile regionale e le altre strutture regionali saranno impegnati nell’assistenza della cittadinanza per le condizioni meteorologiche severe che si preannunciano per la giornata di oggi».

L’allerta rossa in Sicilia orientale

Allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale. Il bollettino emanato ieri pomeriggio dalla Protezione civile regionale prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche

e dunque è stata proclamata la fase di allarme sulla parte nord orientale dell’Isola e in particolare sul versante jonico. Nella parte settentrionale del Messinese ci sarà allerta gialla, arancione nel resto della Sicilia, palermitano compreso.

Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Con l’allerta rossa e fase di allarme sono possibili frane e alluvioni estese, localmente anche molto gravi.

Scuole chiuse nel Messinese

Scuole chiuse in 26 comuni, per decisione dei sindaci che hanno emanato le ordinanze allo scopo di tutelare le popolazioni scolastiche dai rischi presenti sul territorio. Niente lezioni a Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti, Motta Camastra e Francavilla di Sicilia.

L’ordinanza di Trantino, scuole e università chiuse nel Catanese

Il sindaco Enrico Trantino ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle 24 di domani 12 novembre 2024, la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei Cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i Parchi Comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Le misure di tutela della pubblica incolumità sono state adottate alla luce del bollettino della protezione civile regionale diramato oggi pomeriggio con cui viene segnalata criticità di Allarme codice Rosso, in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione per via di uno scenario di vulnerabilità̀ elevata nel territorio comunale, per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia orientale e anche nella zona di Catania. Chiusa per tutto martedì anche l’università di Catania.

Scuole chiuse a Siracusa

A seguito dell’avviso di allerta arancione per la provincia di Siracusa diramato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale, con apposita Ordinanza il sindaco Francesco Italia ha disposto per domani, martedì 12 novembre, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido comunali, del Cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici compreso quello della Neapolis, dei mercati. Disposta altresì l’attivazione della sala operativa di protezione civile del Comune, il Coc; delle funzioni di supporto necessarie e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta.

Concorso rinviato

A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione Civile, con avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per le avverse condizioni atmosferiche che stanno interessando la Regione Sicilia, si comunica che la prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario gestionale, da destinare ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane prevista per il 12 novembre 2024 presso le sedi di Catania e Siracusa, viene rinviata al 4 dicembre 2024 nelle medesime sedi e negli stessi orari comunicati con avviso del 23 settembre 2024.