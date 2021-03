la vertenza

Manifestazione nella zona industriale di Siracusa dei lavoratori della Bgn

Contrari ai licenziamenti di un gruppo di lavoratori

I sindacati chiedono l’intervento del prefetto

Protesta a oltranza dei lavoratori edili Bng dello stabilimento Versalis che da stamane presidiano le quattro portinerie della zona industriale di Siracusa.

La vicenda

Secondo quanto sostenuto dai sindacati, nel giugno scorso la Solesi Spa aveva lasciato il contratto di manutenzione degli impianti, assegnato poi alla Bng Spa, con la quale le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil avevano chiuso un accordo.

Un “patto” che avrebbe impegnato la Bng al totale assorbimento del personale uscente dal vecchio contratto. “Questi lavoratori vivono un dramma visti i licenziamenti di 11 operai, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri sei. Cioè parleremmo di 17 lavoratori su 29, più della metà e non è certo un fatto positivo” spiegano i segretari di Fillea Cgil Salvo Carnevale, Filca Cisl, Gaetano La Braca e Feneal Uil Saveria Corallo.

“Intervenga il prefetto”

“A questo punto soltanto il prefetto potrà risolvere e affrontare questa situazione con Versalis – dicono i segretari -. Dopo la fumata nera in occasione della riunione in Confindustria, sapevamo che la situazione si sarebbe aggravata e questa protesta sarebbe andata avanti a oltranza qui alle portinerie come d’altronde sta avvenendo”

Versalis

Secondo i sindacati, “la Bng ha scaricato tutte le responsabilità su Versalis che adesso diventa l’unico interlocutore, verso il quale soltanto il prefetto potrà provare a mediare e far capire quanto questa situazione si tradurrà in un dramma sociale per molti. Da dicembre a oggi – hanno poi proseguito i segretari – la situazione non ha fatto altro che aggravarsi. E sarà sempre peggio con i contratti in scadenza il prossimo 30 aprile. Noi siamo qui al fianco dei lavoratori e abbiamo il sostegno pure di altre categorie ma da soli potremo fare ben poco. Attendiamo che dalla prefettura ci diano segnali confortanti”.