Mentre gran parte dell’Italia affronta un brusco calo delle temperature, con freddo intenso e condizioni climatiche tipicamente invernali anche nelle regioni solitamente più miti, Siracusa ha vissuto una giornata decisamente eccezionale. Il sole ha brillato alto e caldo, tanto da trasformare Ortigia in un piccolo angolo di estate fuori calendario.

I bagni nel mare di Ortigia

Nelle acque cristalline che circondano l’isola, infatti, decine di persone hanno approfittato delle condizioni meteo insolitamente favorevoli per concedersi un bagno rigenerante. Una scena quasi surreale se confrontata con il resto del Paese, dove cappotti e sciarpe sono diventati indispensabili.

Tanti turisti

Il fenomeno non è passato inosservato nemmeno ai numerosi turisti presenti in città, molti dei quali stranieri. Attirati dalle temperature piacevoli e dal fascino senza tempo di Ortigia, in tanti hanno deciso di tuffarsi in mare, trasformando la passeggiata lungomare in un vivace set fotografico che ha sorpreso e divertito i residenti.

La testimonianza

“Non avremmo mai pensato di poter nuotare a fine novembre”, racconta sorridendo una coppia proveniente dal Nord Europa. E non sono stati gli unici: famiglie, gruppi di amici e viaggiatori solitari hanno affollato la costa, regalando a Siracusa un’atmosfera estiva in pieno autunno.