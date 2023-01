lo scontro in via lido sacramento, a siracusa

E’ finita a colpi d’arma da fuoco una lite familiare avvenuta nell’area di un ristorante in via Lido Sacramento, in contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa. L’episodio è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 20, e sono stati alcuni residenti, dopo aver udito gli spari, ad avvertire la polizia che ha avviato le indagini.

Lo scontro familiare

Secondo una prima ricostruzione, il dissidio, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, vi sarebbe stato tra il figlio ed i suoi genitori, a quanto pare la donna sarebbe stata colpita dal figlio. Gli animi, a quel punto, si sono surriscaldati fino all’esplosione di alcuni colpi d’arma.

Le indagini della Squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile escludono che vi sia feriti a seguito di quegli spari ma ha già acceso i riflettori sulla vicenda per chiarirne i contorni e poi provvedere a prendere dei provvedimenti. Nel corso della serata, sono stati sentiti dei testimoni, tra cui le persone coinvolte in questa intricatissima storia, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

La striscia di avvertimenti a colpi d’arma da fuoco

E’ un momento molto caldo a Siracusa sotto l’aspetto dell’uso delle armi. Nelle ore scorse, i carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 54enne Claudio Foti Cuzzola, originario di Tortorici, indicato come l’autore del ferimento di un 38enne la notte del 30 dicembre in corso Timoleonte, a ridosso del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Uomo gambizzato in corso Timoleonte

La vittima è rimasta ferita ad una gamba a seguito dell’esplosione di colpi di pistola da parte dell’aggressore, poi sparito e rintracciato dai militari all’interno di un appartamento non molto distante dal luogo dell’agguato.

Rapinatore con fucile in pizzeria

Nella serata di venerdì, invece, si è consumata una rapina a colpi d’arma da fuoco in una pizzeria situata in via Grottasanta, nella zona nord di Siracusa. L’autore, per intimidire il gestore, avrebbe portato con se un fucile, premendo il grilletto una volta ma senza ferire nessuno.