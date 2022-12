è accaduto a siracusa

Un agguato a colpi d’arma da fuoco si è verificato ieri notte in corso Timoleonte, nella zona centrale di Siracusa. Un uomo di 38 anni, è stata centrato ad una gamba e si è reso necessario il suo trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Ricoverato in ospedale

E’ ricoverato ma secondo fonti mediche non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza dell’area.

Le indagini dei carabinieri

Il 38enne ha dei precedenti penali, per cui gli inquirenti non escludono che si tratti di una spedizione punitiva nell’ambito di un regolamento di conti tra bande ma è presa in considerazione anche la pista di un avvertimento maturato nella sfera privata della vittima.

I rilievi sul luogo dell’agguato

Molto dipenderà da quello che la vittima racconterà ai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, le sue parole sarebbero determinanti per tentare di identificare l’autore dell’aggressione armata. E’ possibile che ad agire siano stati almeno in due, in ogni caso, nel corso della serata. Sono stati compiuti i rilievi sul posto, inoltre sono state prelevate alcune tracce che potrebbero servire per comprendere il tipo di arma usata nell’agguato.

Si torna a sparare

Si torna a sparare a Siracusa: nel giugno di quest’anno i carabinieri della Compagnia di Siracusa, al termine di alcune indagini, arrestarono un 19enne, accusato di essere l’autore dell’agguato a colpi di pistola avvenuto nella tarda serata del 7 giugno in via Algeri ai danni di un 29enne. Un episodio che, secondo la tesi dei militari, sarebbe riconducibile ad un debito maturato dalla vittima.

Venne denunciato un altro giovane, 22 anni, che avrebbe favorito la fuga dell’amico. La vittima, secondo quanto emerso negli accertamenti dei militari dell’Arma venne centrata alle gambe da due proiettili calibro 38 ed è ricoverata all’Umberto I non in pericolo di vita.