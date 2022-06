in via algeri

Nuovo agguato a colpi di pistola a Siracusa: un giovane di 29 anni è stato gambizzato a colpi di pistola mentre si trovava in via Algeri, nel rione della Mazzarrona.

Ferito alle gambe

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri, che conducono le indagini, la vittima è stata centrata nella tarda serata di ieri sera, intorno alle 22, con due colpi ad entrambe le gambe.

Ricoverato in ospedale

Il 29enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa ed i medici ne hanno disposto il ricovero ma non corre pericoli di vita. I carabinieri hanno già sentito il giovane, con precedenti penali, e sono al lavoro per riuscire ad identificare l’autore dell’agguato.

Secondo agguato

Si tratta del secondo agguato a colpi di pistola a Siracusa nello spazio di pochi giorni: il 30 maggio si è verificata una sparatoria in prossimità di una scuola ed al termine delle indagini i carabinieri hanno arrestato 3 persone, tra cui 2 cugini, Leonardo Adamo e Sebastiano Cassia, che, poco prima avevano litigato per una donna.

La ricostruzione

Stando alla nuova ricostruzione scaturita dalle attività investigative, il 30 maggio Adamo si sarebbe recato

sotto casa di Cassia per un chiarimento. I due si sarebbero ritrovati per strada a bordo di due scooter, entrambi armati di pistola.

Poco dopo, Adamo avrebbe esploso un colpo con la pistola in suo possesso in direzione di Cassia, colpendolo alla gamba. Il 35enne avrebbe risposto al fuoco, sparando almeno quattro colpi in direzione della schiena e della testa del rivale e, non potendosi dileguare in quanto rimasto ferito, avrebbe dato incarico Corrado Cassiba, 50 anni, il terzo arrestato, di allontanarsi con lo scooter portando con sé la pistola cal. 22 impiegata, al fine eludere le indagini e di accreditare la versione della aggressione unilaterale fornita in un primo momento. Cassiba e Cassia saranno interrogati domani al palazzo di giustizia.