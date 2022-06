domani interrogatori di 2 arrestati

La sparatoria tra cugini del 30 maggio in via Caracciolo, a Siracusa, è avvenuta sotto gli occhi del personale della scuola Martoglio. Per questa vicenda sono, al momento, coinvolti, Leonardo Adamo, costituitosi nelle ore successive all’agguato ed accusato di lesioni, Sebastiano Cassia e Corrado Cassiba, arrestati ieri dai carabinieri, il primo per tentato omicidio e detenzioni di armi, il secondo solo per armi.

La testimonianza dei dipendenti della scuola

Una dipendente dell’istituto scolastico è stata sentita dai militari e nel corso della sua deposizione ha detto di aver visto due uomini azzuffarsi -Cassia e Adamo – ed uno di loro avrebbe puntato in direzione dell’altro una pistola, urlando: “Ti sparo, ti sparo”. Secondo quanto emerge nelle indagini dei carabinieri, alla base dello lite ci sarebbe una donna.

La visita nella casa del cugino

A riferirlo, è stato Leonardo Adamo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, che, interrogato dai militari poco dopo essersi consegnato, ha detto di essersi recato nella casa di Cassia, suo cugino, per chiarire una questione legata ad una donna ma poi avrebbero deciso di discuterne fuori.

Lo scontro a fuoco

Ne è poi nata una lite, entrambi, però, avevano con se un’arma: Adamo ha usato una Smith Wesson 357 risultata poi rubata e fatta trovare dallo stesso indagato nella zona della Borgata e con questa ha sparato un colpo centrando alla gamba il cugino che ha poi risposto al fuoco.

L’esame dell’ogiva

Dall’esame dell’ogiva è emerso che era compatibile con l’arma nella disponibilità di Adamo il quale, però, ha negato che Cassia fosse armato. Che vi fosse stata una sparatoria, i carabinieri lo hanno dedotto dal danno subito dallo scooter di Adamo e poi dal fatto che quest’ultimo avesse una ferita d’arma da fuoco alla gamba.

Domani interrogatori in Tribunale

Nella giornata di domani, al palazzo di giustizia di Siracusa, Cassia e Cassiba, entrambi difesi dall’avvocato Giorgio D’Angelo, saranno sentiti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Andrea Migneco, nel corso dell’interrogatorio di garanzia.