è accaduto a lentini, nel siracusano

Sono state ore d’ansia per la famiglia di una ragazzina di 16 anni, di Lentini, sparita nel nulla ieri sera e rintracciata stamane, intorno alle 10,30. A quanto pare, secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri della stazione di Lentini, la minorenne era in compagnia dei nonni quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, si è dileguata senza lasciare alcun messaggio.

Il litigio e la fuga

Avrebbe litigato con i suoi parenti anche se non sono chiari i contorni di questa vicenda, fatto sta che i genitori, non vedendola rientrare a casa, hanno iniziato a preoccuparsi. Hanno anche effettuato numerose chiamate al telefonino della 16enne ma senza riuscire a parlarci, per cui la famiglia è entrata in forte ansia, temendo che le fosse accaduto qualcosa di grave.

Le ricerche

Sono state contattate le amiche, nella speranza che fosse da una di loro ma non trovando risposte si sono rivolte ai carabinieri: i genitori si sono presentati nella caserma per raccontare quello che era accaduto ed a quel punto sono state avviate le ricerche per rintracciare la ragazzina, ritrovata questa mattina poco dopo le 10,30. L’adolescente è stata affidata ai genitori.