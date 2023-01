silvia giordano ha militato in a2

E’ morta come Gianluca Vialli, a causa di una grave patologia, Silvia Giordano, siracusana, ex pallanotista del circolo canottieri Ortigia, lo storico club di Siracusa. Una drammatica notizia diffusa dalla stessa società sportiva che ha fatto, in poco tempo, il giro della città.

Il dolore dell’Ortigia

“È una di quelle notizie – si legge in una nota della società – che non avremmo ma voluto ricevere. Una notizia terribile, una perdita enorme. Oggi ci ha lasciato prematuramente Silvia Giordano, una di noi. Ex giocatrice dell’Ortigia, quando la formazione, all’epoca guidata da Gino Leone, militava in Serie A2, Silvia ha riempito la Cittadella e il mondo Ortigia con la sua generosità, la sua estrema bontà e quel sorriso dolce che non la abbandonava mai, nemmeno nei momenti di difficoltà. Rimarrai sempre nei nostri cuori Silvia, eterna come il tuo sorriso e i tuoi modi gentili”.

Il ricordo di Peppe Vinci

L’allenatore di pallamano siracusano, Peppe Vinci, ha voluto ricordare così Silvia Giordano. “Ci siamo conosciuti molto giovani, l’ultima volta ci siamo visti in una serata di agosto, che è stata indimenticabile perché chiacchierando mi hai trasmesso tutto il tuo coraggio e la voglia di vivere, quasi volessi dirmi “ ehi vivi, perché tutto è bellissimo”