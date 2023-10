scomparsa livia gagliano

Lutto nella cultura a Siracusa per la morte di Livia Gagliano, proprietaria della storica libreria Gabò in corso Matteotti, in Ortigia.

Una scomparsa prematura che ha destato molta emozione in città perché la libraia, nel corso degli anni, era diventata un punto di riferimento per scrittori, intellettuali e semplici lettori.

Livia Gagliano fu tra le prime ad organizzare eventi ed appuntamenti letterari in un momento in cui i fermenti culturali sembravano sopiti. I funerali si terranno sabato alle 10 nella chiesa del Sacro cuore.