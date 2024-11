soccorso dei vigili del fuoco

Il maltempo si è abbattuto per la seconda volta a Siracusa: le strade, come ormai spesso capita ad ogni precipitazione, si sono allagate. In via Franca Maria Gianni, nella zona nord della città, a ridosso di viale Scala Greca le auto sono state costrette a fermarsi perché il livello dell’acqua aveva quasi superato gli sportelli dei veicoli.

Il soccorso dei vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, giunti in soccorso degli automobilisti, alcuni dei quali sono rimasti chiusi dentro, in attesa dell’arrivo dei pompieri. In via Tisia ed in via Pitia, una delle zone maggiormente colpite dalla pioggia di ieri, i commercianti hanno, ancora una volta, sistemato delle barriere di sacchi davanti agli ingressi delle attività commerciali per impedire l’invasione dell’acqua, che, nella giornata di ieri, ha creato numerosi danni.

Danni al liceo, lezioni sospese per il resto della settimana

Il liceo scientifico Corbino è rimasto chiuso per via delle infiltrazioni di acqua che ne avrebbero pregiudicato la sicurezza: ieri dai tetti sono cadute delle mini cascate di acqua, alcuni studenti hanno raccontato che si sono verificati dei cedimenti nei bagni. E così, la dirigenza scolastica ha deciso di sospendere le lezioni per il resto della settimana, per cui gli alunni ed i docenti torneranno in classe a partire dalla giornata di lunedì. Gli stessi studenti hanno annunciato della manifestazioni di protesta per reclamare maggiori condizioni di sicurezza.

Danni nel Catanese

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono al lavoro con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia nella zona dell’acese dove avverse condizioni meteo e forti piogge hanno allagato strade e fatto esondare torrenti. Tra le situazioni più critiche, allagamenti in Via San Piero Patti ad Acireale, dove é esondato un torrente, e stanno operando i Vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania, in Via Cristoforo Colombo, ed a Capo Mulini dove i corsi d’acqua sono attentamente monitorati.

Le previsioni

Secondo quanto emerge dalle previsioni meteo, in serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con maltempo insistente soprattutto sulla Sicilia. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.