Il corteo in programma il 22 giugno

Massimo Milani sarà la madrina del Siracusa Pride 2019 insieme a Cristina Donadio, Scianel di “Gomorra”. Arriva anche a Siracusa, il 22 giugno, l’onda Pride. Il serpentone colorato partirà dal Foro Siracusano per finire al Pride Village, allestito da giovedì 20 in via dei Mergulenzi, attraversando le strade principali di Siracusa e del centro storico di Ortigia.

La coordinatrice del Palermo Pride, che nel 1980 fondava Arcigay insieme a pochi altri attivisti sfilerà alla testa del corteo ma non solo. Il giorno precedente prenderà parte a una tavola rotonda politica dal titolo “Da Stonewall ai giorni nostri, sulle ali di una rivoluzione” insieme a Vanni Piccolo, Paolo Patanè e a esponenti di diverse associazioni. L’ebento è in programma dalle ore 18 al Pride Village. La Donadio, attrice italiana da sempre impegnata nel sociale, conosciuta da tutti come Annalisa Magliocca, la Scianel nella serie “Gomorra” porterà a Siracusa e al Pride un suo messaggio contro la mafia e qualsiasi tipo di violenza di genere.

“Sono orgogliosa di essere la madrina e di esserlo insieme a una persona straordinaria come Cristina Donadio, che ho avuto modo di conoscere – commenta Massimo Milani –. Il fil rouge che unisce i diversi Pride è proprio questo: il riconoscimento di tante persone che da tanti anni combattono per la parità dei diritti e per la favolosità contro l’infelicità di vivere una vita nascosta che finché resta tale è lontana dalla realizzazione del sé. Nel cinquantesimo anniversario dei Moti di Stonewall, questo è un riconoscimento ancora più importante, ricco di significato e lusinghiero”. “Massimo è la colonna portante del movimento Lgbt in Italia, è un onore per noi tutti averla come Madrina – dice Armando Caravini, Presidente di Arcigay Siracusa e organizzatore del Pride – con la sua presenza sarà più forte che mai lo spirito dei Moti di Stonewall e il corteo sarà ancora più favoloso”.