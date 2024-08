il giallo su una mail

E’ giallo su una mail firmata dal consigliere comunale del Mpa di Siracusa, Luciano Aloschi, in cui annuncia le sue dimissioni dal partito.

“A malincuore dichiaro di lasciare il gruppo MPA. Lascio anche la carica di coordinatore cittadino del’MPA” si legge nella nota inviata dall’indirizzo di posta elettronica lucianoaloschi61@gmail.com.

“E’ una notizia falsa, non mi sono dimesso”

In pochi minuti si è scatenato un terremoto politico ma l’interessato, contattato da BlogSicilia, nega tutto. “Non esiste, io non mi sono dimesso dal Mpa, e poi quella non è la mia mail, io ne uso altre. E’ incredibile quello che è accaduto”.

Il comunicato fake

Nel comunicato fake a seguito del disconoscimento del consigliere del Mpa, si legge: “Ringrazio di cuore l’on. Giuseppe Carta per aver contribuito alla mia crescita personale e politica, ma le nostre strade si dividono. Diversi malumori in seno al gruppo di MPA mi inducono a fare un passo indietro lasciando spazio al nuovo capogruppo, decisione presa col massimo rispetto di tutti i componenti del partito. Resterò a supporto della maggioranza ma confluendo nel gruppo misto. Auguro buon lavoro ai miei ex colleghi . Grazie a tutti”

Cosa sarà accaduto

Naturalmente, è iniziata la caccia al responsabile: chi avrà mai deciso di pianificare una notizia falsa, usando un indirizzo di posta elettronica riconducibile al consigliere comunale autonomista? Uno scherzo ma non è detto anche perché, secondo fonti legali vicine allo stesso esponente del Mpa, “siamo di fronte ad un furto di identità”. Per cui, è probabile che la vicenda possa avere degli sviluppi giudiziari.