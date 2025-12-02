Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la rete viaria di Siracusa, regolando flussi, velocità e sicurezza, oltre a progettare un trasporto pubblico più efficiente, parcheggi scambiatori adeguati e aree di sosta in linea con le esigenze dei cittadini. Il documento guarda anche al futuro delle ZTL e all’impatto dei flussi turistici, puntando a ridurre criticità e congestioni.





Nonostante i costi elevati sostenuti dall’Amministrazione comunale, il PUMS – che avrebbe dovuto guidare la mobilità cittadina dal 2023 al 2033 – non è ancora stato adottato. E soprattutto, secondo molte realtà del territorio, sarebbe stato redatto senza un reale coinvolgimento della popolazione: associazioni, comitati, categorie e corpi intermedi affermano di non essere stati ascoltati, mentre i dati alla base del piano non sembrano rappresentare fedelmente la situazione attuale.





Per questo motivo “Siracusa Rialzati”, “Ortigia Cittadinanza Resistente” e “Love Arenella” e altri comitati cittadini promuovono un incontro pubblico giovedì 4 dicembre alle 17:30, al Teatro Elvira in via Francesco Accolla 2, a Bosco Minniti. Un momento di confronto per illustrare i contenuti del progetto depositato dalle società incaricate e restituire spazio alla partecipazione dei cittadini, ritenuta finora insufficiente.

