il blitz della polizia in ortigia

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno denunciato il titolare di un locale di Ortigia per aver somministrato alcolici ad una minore di 15 anni. Il controllo da parte del personale della Divisione della polizia amministrativa è avvenuto in nottata, quando il centro storico della città si trasforma nel cuore della movida di Siracusa.

Le preoccupazioni delle famiglie

C’erano state delle segnalazioni in merito all’uso di alcolici da parte di ragazzini: ad essere preoccupati sono soprattutto i genitori, fatto sta che i poliziotti si sono imbattuti nel 15enne che aveva un bicchiere con un alcolico. Dopo aver accertato l’età, gli agenti si sono recati dal titolare che ha rimediato una denuncia, per cui, nei suoi confronti si aprirà un procedimento giudiziario.

Musica alta e concerti non autorizzati

Inoltre, nel corso degli accertamenti, sono state emesse tre sanzioni per irregolarità amministrative. In particolare, i gestori di due locali avevano organizzato un evento musicale non autorizzato e il titolare di un pub aveva somministrato alcol ad un giovane di 17 anni. Infine, il personale dell’Arpa e della polizia hanno rilevato musica alta, oltre i limiti di legge, provenienti da locali del centro storico

Scovate armi

Invece, nel corso della stessa giornata, gli uomini dell’Amministrativa hanno effettuato verifiche circa la sussistenza dei requisiti di coloro che hanno un titolo per la detenzione di armi riscontrando, in due circostanze delle irregolarità: sono stati acquisiti due fucili ed una pistola, peraltro consegnati spontaneamente dagli interessati che hanno rinunciato alla detenzione.

Multa per mancanza di licenza

Durante i controlli negli esercizi commerciali per la vendita di preziosi, infine, è stata elevata una sanzione di oltre 3.000 euro al titolare di un negozio privo della prevista licenza rilasciata dal Questore.