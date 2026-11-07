Notte di paura per alcuni giovani clienti di un locale in viale Regina Margherita, a due passi da Ortigia, per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Erano circa le 1.30 quando un uomo con il volto coperto, arrivato a bordo di uno scooter, avrebbe aperto il fuoco davanti all’attività commerciale, per poi dileguarsi.
Non ci sono feriti
Momenti di tensione tra i ragazzi, ma fortunatamente non si registrano feriti. Resta da capire cosa ci sia dietro l’episodio, che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle zone della movida siracusana, sempre più spesso teatro di episodi di violenza e situazioni di tensione.
Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Siracusa. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto di individuare il responsabile.
Le indagini
Tra gli aspetti da chiarire c’è anche il possibile obiettivo dell’azione: gli spari erano diretti contro uno dei giovani che si trovavano davanti al locale oppure il bersaglio era la proprietà dell’attività?
Un interrogativo centrale per comprendere la natura dell’episodio e individuare un eventuale movente. Al vaglio degli investigatori gli elementi raccolti sul posto ed i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.
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