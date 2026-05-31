Una storia che ha commosso l’intera comunità carlentinese. G.V. e S.B., rispettivamente di 83 e 84 anni, si sono spenti nello stesso giorno, a poche ore l’uno dall’altra, come se l’uno non potesse sopravvivere all’assenza dell’altra.

L’ultimo giorno insieme

È accaduto sabato. La moglie è deceduta nella mattinata, nella propria abitazione, circondata dall’affetto dei familiari. Il marito, rimasto in silenzio dopo aver appreso la notizia, si è spento nel primo pomeriggio, stroncato da un dolore che non riusciva a reggere.

Una vita intera trascorsa insieme, fatta di lavoro, sacrifici e valori condivisi. Una simbiosi profonda che, evidentemente, andava oltre ogni confine. Si racconta che l’uomo avesse sempre promesso alla moglie: «Se te ne andrai prima tu, ti seguirò». Una promessa mantenuta.

I funerali

I funerali di entrambi si sono celebrati questa mattina nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria e Sant’Anna. Il rito funebre è stato officiato da don Marco Serra, parroco della chiesa di Sant’Anna.



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