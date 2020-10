Musumeci firma l’ordinanza e poi Noto per il concerto di Bocelli, scoppia la polemica

Gaetano Scariolo di

25/10/2020

C’era anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Noto, in occasione del concerto di Andrea Bocelli che si è tenuto sulla scalinata della Cattedrale per i siti Unesco Siciliani, contestualmente all’inaugurazione della mostra di Igor Mitoraj, scultore tra i più conosciuti ed apprezzati al mondo. Il governatore, poche ore prima dello spettacolo, aveva firmato l’ordinanza che impone il coprifuoco a partire dalla giornata di oggi e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane. Il cuore del provvedimento sono le drastiche riduzioni degli spostamenti, dalle 23 alle 5, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. E così, nell’ultimo giorno di “libertà” Musumeci ha fatto un salto a Noto, del resto, il concerto è stato voluto dalla Regione, con la collaborazione del ministero dei Beni culturali, dalla Diocesi di Noto, dalla Camera di Commercio del Sud-Est e da Unicredit. Produttori del progetto le società Mediatica e Officina Creativa. Per assistere allo spettacolo, il prezzo del biglietto è stato fissato a 160 euro, per un posto in platea, ma c’erano pure tagliandi al costo di 520 euro, con la possibilità, in quest’ultimo caso, ad un ingresso dedicato, al welcome drink, al meet&greet e al parcheggio riservato nella zona di contrada Faldino con trasferimento nell’area evento con un van dedicato sia all’andata che al ritorno. Oltre a questo, il catalogo a casa della mostra di Igor Mitoraj. Ma la presenza del presidente della Regione al concerto ha già scatenato una polemica, innescata dal parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale. “C’è molta preoccupazione – ha detto Dipasquale in un video messaggio – però il presidente della Regione ha deciso di recarsi a Noto per assistere al concerto di Bocelli, insieme all’assessore al Turismo, Manlio Messina. Uno spettacolo finanziato con 200 mila euro. Nel frattempo, le nostre sale di rianimazione sono coperte ed ho avuto notizie di persone, positive al Covid19, rimaste bloccate al Pronto soccorso perché i reparti sono saturi. Ma il presidente va a Noto per il concerto”.

C’era anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Noto, in occasione del concerto di Andrea Bocelli che si è tenuto sulla scalinata della Cattedrale per i siti Unesco Siciliani, contestualmente all’inaugurazione della mostra di Igor Mitoraj, scultore tra i più conosciuti ed apprezzati al mondo.

Il governatore, poche ore prima dello spettacolo, aveva firmato l’ordinanza che impone il coprifuoco a partire dalla giornata di oggi e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane. Il cuore del provvedimento sono le drastiche riduzioni degli spostamenti, dalle 23 alle 5, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

E così, nell’ultimo giorno di “libertà” Musumeci ha fatto un salto a Noto, del resto, il concerto è stato voluto dalla Regione, con la collaborazione del ministero dei Beni culturali, dalla Diocesi di Noto, dalla Camera di Commercio del Sud-Est e da Unicredit. Produttori del progetto le società Mediatica e Officina Creativa.

Per assistere allo spettacolo, il prezzo del biglietto è stato fissato a 160 euro, per un posto in platea, ma c’erano pure tagliandi al costo di 520 euro, con la possibilità, in quest’ultimo caso, ad un ingresso dedicato, al welcome drink, al meet&greet e al parcheggio riservato nella zona di contrada Faldino con trasferimento nell’area evento con un van dedicato sia all’andata che al ritorno. Oltre a questo, il catalogo a casa della mostra di Igor Mitoraj.

Ma la presenza del presidente della Regione al concerto ha già scatenato una polemica, innescata dal parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale. “C’è molta preoccupazione – ha detto Dipasquale in un video messaggio – però il presidente della Regione ha deciso di recarsi a Noto per assistere al concerto di Bocelli, insieme all’assessore al Turismo, Manlio Messina. Uno spettacolo finanziato con 200 mila euro. Nel frattempo, le nostre sale di rianimazione sono coperte ed ho avuto notizie di persone, positive al Covid19, rimaste bloccate al Pronto soccorso perché i reparti sono saturi. Ma il presidente va a Noto per il concerto”.