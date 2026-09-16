Oltre 30 cantine, i vini simbolo della Sicilia sud-orientale, i prodotti del territorio e la musica dal vivo nel cuore del centro storico di Noto. Domenica 20 settembre, dalle 19 alle 23, la Loggia del Mercato ospiterà la prima edizione di “Nero Barocco – Noto Wine Fest”, una serata dedicata al patrimonio vitivinicolo del Val di Noto e alle persone che ogni giorno contribuiscono a raccontarlo. L’iniziativa rientra nel progetto “Nero Barocco – I vini del Val di Noto tra tradizione e futuro”, realizzato nell’ambito di “Sicilia che piace”, con il cofinanziamento della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive.

Al centro della manifestazione ci sarà soprattutto il Nero d’Avola, vitigno identitario della Sicilia sud-orientale, affiancato dalle altre produzioni che raccontano questo territorio, dall’Eloro DOC al Moscato di Noto DOC. Per quattro ore la Loggia del Mercato si trasformerà in un grande spazio di degustazione. Ai banchi sarà possibile incontrare direttamente produttori e cantine, conoscere etichette e metodi produttivi e scoprire un territorio attraverso i suoi vini. L’obiettivo di Nero Barocco è infatti andare oltre la semplice degustazione, mettendo in relazione vino, cultura, paesaggio, produzioni agroalimentari e turismo. Un racconto che parte dalle cantine e arriva fino al patrimonio barocco del Val di Noto, valorizzando anche l’attenzione crescente delle aziende verso modelli produttivi sostenibili e biologici.

Accanto ai banchi d’assaggio troveranno spazio il food e i prodotti tipici del territorio, mentre la colonna sonora della serata sarà affidata alla musica dal vivo di DaveRoll & OriginalSicilyJass. Il ticket comprende il calice con sacca portacalice e cinque degustazioni a scelta tra i banchi delle cantine. I primi 100 biglietti in prevendita sono disponibili a 15 euro, successivamente il costo sarà di 20 euro, in entrambi i casi oltre ai costi di prevendita. Durante la serata sarà possibile acquistare ulteriori degustazioni. Per il calice, fornito a noleggio gratuito, sarà richiesta all’ingresso una cauzione di 5 euro in contanti, restituita alla riconsegna a fine serata. “Nero Barocco – Noto Wine Fest” è realizzato con la Città di Noto, la Strada del Vino del Val di Noto e AIS Sicilia Siracusa. Media partner Suruq e SiracusaNews. L’appuntamento è per domenica 20 settembre, dalle 19 alle 23, alla Loggia del Mercato di corso Vittorio Emanuele a Noto, accanto a piazza XVI Maggio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.