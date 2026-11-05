Il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto la misura cautelare della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici o servizi per la durata di dodici mesi nei confronti dell’ingegnere Michele Dell’Aira, il funzionario del Comune di Siracusa tra i nove indagati nell’inchiesta Nexus della Procura europea di Palermo e della Digos di Siracusa su una presunta vicenda di corruzione al Comune.

Sospensione dal servizio al Comune

Il provvedimento arriva dopo l’interrogatorio del 30 ottobre davanti al gip Antonella Coniglio e al pm della Procura europea, collegato in videoconferenza. In quella sede Dell’Aira, assistito dagli avvocati Giuseppe Cro e Marco Mancuso, aveva respinto le accuse e risposto a tutte le domande. Dopo la notifica della misura, il dirigente del Settore Risorse umane ha disposto la sospensione cautelare del funzionario dell’ente per dodici mesi, la stessa durata della misura del gip.

L’interrogatorio

Dell’Aira ha negato di aver preso mazzette per orientare le gare in favore dell’imprenditore Massimo Boscarino – a cui il Riesame ha negato la revoca degli arresti domiciliari mentre è attesa nelle prossime ore la decisione per Concetta Carbone, ex assessora, ai domiciliari ed il carabiniere Luca Salvatore Strazzulla, in carcere dal 14 ottobre.

La difesa

La difesa del funzionario ha evidenziato che le contestate dazioni di denaro emergerebbe soltanto dalle conversazioni intercettate ma non da riscontri oggettivi. Aveva poi precisato di conoscere il carabiniere Strazzulla, indicato dai pm come il promotore del presunto comitato d’affari di cui farebbe parte Concetta Carbone, escludendo però di aver avuto rapporti con lui.