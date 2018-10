Mercoledì 31 ottobre alle ore 17

Si terrà a Siracusa ‪il 31 ottobre‬, ‪alle ore 17‬, presso la sala B dell’Urban Center in via Nino Bixio, il dialogo promosso dai Giovani Imprenditori di CNA SIRACUSA denominato “CNA NEXT LAB – Benessere e Futuro Possibile”: un approfondimento sul modo di fare impresa, che sta cambiando, e sui modelli di lavoro tradizionali, i quali iniziano ad affiancarsi a nuovi modelli di business tesi a superare le vecchie logiche organizzative e ad adeguarsi ad una nuova realtà.

All’evento saranno presenti il professor Romano Benini, docente universitario e giornalista, Alessandro Spadola di MOAK. A loro si aggiungeranno delle testimonianze di imprese del territorio: Salvo Cobuzio di Martha’s Cottage, Edoardo Faraci di Wonderful Italy e Renata Giunta di Punta Maddalena, oltre a diversi operatori che racconteranno la propria esperienza. Al termine dell’evento verrà premiata la migliore impresa siracusana che sta prendendo parte al premio “Cambiamenti”, promosso da CNA Nazionale.

“Abbiamo voluto questa iniziativa – afferma Marcella Monaco vice presidente nazionale dei Giovani di CNA – per confrontarci sulle nuove dinamiche, che investono i giovani imprenditori, sui nuovi spazi e tempi di lavoro che troppo spesso non trovano riscontro nella evoluzione normativa di un Paese che deve ritrovare le proprie mappe di sviluppo. In questo senso i giovani stanno dando tanto ed è a loro che vogliamo prestare attenzione, offrendo proposte concrete per dare slancio a chi, coraggiosamente, decide di rimanere e di investire nel territorio”.