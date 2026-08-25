Lunedì 1 settembre, ore 9,30, Hotel One di Siracusa: il commissario straordinario Guido Monteforte Specchi salirà sul palco per raccontare agli imprenditori del territorio a che punto è, davvero, il nuovo ospedale. Non un convegno qualunque, ma un tentativo di trasformare un cantiere ancora sulla carta in un’opportunità concreta per l’indotto locale. Accanto a lui il parlamentare nazionale di FdI Luca Cannata.

A volere l’incontro è Arturo Linguanti, presidente di Territorio Protagonista, che non usa mezzi termini: “Un’opera strategica e fondamentale per il futuro della nostra città e della sua economia”. L’obiettivo dichiarato è “promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli operatori commerciali, imprenditoriali e delle associazioni di categoria” attorno a un progetto “atteso ormai da decenni”.

Cosa manca ancora

Partiamo dalla fine, cioè da quello che manca prima di vedere le ruspe a Tremilia. Serve la registrazione del decreto di finanziamento da parte della Corte dei conti. Servono gli espropri dei circa 17 ettari individuati, avviati ma non chiusi. Servono le bonifiche belliche e le verifiche archeologiche. Solo dopo Invitalia potrà pubblicare il bando di gara, obiettivo dichiarato entro novembre 2026. Poi aggiudicazione, eventuali ricorsi, consegna delle aree. Se tutto fila liscio, cantiere tra fine 2026 e inizio 2027, apertura tra il 2030 e il 2031.

Quanto costa

Il conto è tondo: oltre 400 milioni di euro il valore complessivo dell’intervento secondo la Regione, 372 milioni la cifra legata direttamente all’opera. Il 95% a carico dello Stato, il 5% della Regione Siciliana. Le tessere del mosaico finanziario: 300 milioni già assegnati, 48 garantiti dall’Asp di Siracusa, 24 stanziati dalla Regione. Il progetto definitivo, firmato dal raggruppamento Proger-Manens-Inar, vale nello specifico 372.024.531,14 euro ed è stato dichiarato di pubblica utilità.

Come si è arrivati qui

Un iter lunghissimo, punteggiato di proroghe. Il passaggio chiave è la firma, il 22 luglio scorso, dell’addendum all’Accordo di programma tra il Mef e la Regione, che ha blindato il quadro finanziario. Prima ancora, il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva dato parere favorevole, con prescrizioni. La struttura commissariale, nata per accelerare, ha visto più volte allungarsi i propri termini: la cautela, qui, è d’obbligo.

L’ospedale che sarà

Un Dea di secondo livello, il più grande polo sanitario della provincia: 438 posti letto, di cui 26 di terapia intensiva, 14 sale operatorie con quattro ibride, più Emodinamica, Medicina nucleare, Radioterapia, Anatomia patologica. E ancora: elisuperficie, parcheggio multipiano interrato, isolamento sismico alla base. Una struttura pensata per accentrare emergenza, chirurgia e alte specialità oggi assenti a Siracusa.