sarà presentato il 4 dicembre

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti vincitore del Concorso di idee, con mandatario lo studio Plicchi di Bologna, presenterà lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale di Siracusa. Lo comunica il commissario straordinario dell’opera, il prefetto Giusi Scaduto, per il quale si tratta del “primo livello di approfondimento progettuale a seguito delle indagini (geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche) previste dal Codice degli appalti.

I fondi della Regione

A questa fase di avanzamento si è giunti grazie alla decisione dell’Assessorato regionale della salute di autorizzare l’Asp di Siracusa ad anticipare al Commissario straordinario la somma di circa 18 milioni di euro per la copertura finanziaria delle obbligazioni già assunte e di quelle in via di assunzione ai fini dell’acquisizione della progettazione

esecutiva.

Il rimborso

Somme che saranno rimborsate all’Azienda non appena sarà definito l’Accordo di programma che la Regione siciliana ha già sottoposto ai Ministeri della Salute e dell’Economia, ottenendo a maggio scorso un primo parere favorevole.

La variante

“Sono proseguite le interlocuzioni con le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di visti pareri e nulla osta, volte ad ottenere in tempi celeri la variante urbanistica che richiederò all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente dopo la verifica di conformità dello studio di fattibilità tecnica ed economica alla normativa vigente” spiega il prefetto di Siracusa.

Proroga del commissario

La Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato che è in corso di istruttoria il provvedimento relativo alla proroga, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, dell’incarico del Commissario straordinario.

“Un sentito ringraziamento mi è doveroso rivolgere a quanti stanno collaborando senza sosta né riserve per il conseguimento di un obiettivo così strategico per questo territorio ed, in modo particolare, all’Assessore regionale della salute, Ruggero Razza, e al Direttore generale dell’ASP Salvo Lucio Ficarra, per il contributo nel superamento delle diverse problematiche amministrative e contabili sinora emerse” conclude il prefetto.