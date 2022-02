l'analisi del deputato nazionale di italia viva anzaldi

Il parlamentare nazionale di Italia Viva, Michele Anzaldi, torna a parlare della costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, bocciando il progetto e ricordando un ricorso al Tar del Lazio su presunte irregolarità nell’aggiudicazione dell’incarico per la progettazione a conclusione del concorso di idee.

I verbali della Commissione

A sostegno della sua tesi, il deputato renziano, svela alcuni passaggi emersi nei verbali della Commissione.

Problemi urbanistici

“Come si può leggere -dice Michele Anzaldi – dai verbali della Commissione pubblicati su internet, il progetto vincitore presenta alcune evidenti criticità, a partire dalla richiesta di un “sensibile miglioramento dell’assetto

urbanistico”.

Il nodo della viabilità

Mentre per quanto riguarda la viabilità e gli accessi la Commissione sostiene che “i collegamenti proposti di livello territoriale non sono di certo convincenti ed impegnano il tratto di Statale 124 con ampliamenti e nuove connessioni

senza pervenire ad una proposta condivisibile”.

Verificare la procedura di aggiudicazione

Per questo motivo, il deputato nazionale di Italia Viva solleva dubbi sulla bontà del progetto.

” Dobbiamo avere la certezza che il progetto del nuovo ospedale di Siracusa, inserito in un territorio fragile e a rischio idraulico sia il migliore tra quelli presentati al concorso. Dobbiamo quindi avere la certezza che la procedura con la quale è stato scelto sia stata svolta in modo corretto” dice Anzaldi.

Ricorso al Tar il 10 maggio

In merito al ricorso al Tar del Lazio, i giudici si pronunceranno sul ricorso il 10 maggio prossimo.

“Voglio pertanto ribadire con forza e chiarezza – conclude il deputato nazionale di IV – che ritengo che il nuovo ospedale non solo deve essere realizzato, ma deve essere fatto nel migliore dei modi, un ospedale sostenibile, che guardi al futuro e non al passato, e quindi con il miglior progetto possibile e senza forzature procedurali per evitare che finisca con un nulla di fatto come a Palermo con il nuovo Palazzo della Regione”.

L’iter per l’ospedale prosegue

Eppure, l’iter per l’ospedale prosegue, infatti, come fatto sapere dal prefetto, commissario dell’opera, ha avuto parere favorevole lo studio di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) , vincitore del Concorso di idee, con mandatario lo studio Plicchi di Bologna.

Il nuovo ospedale di Siracusa

Il nuovo ospedale, che sarà di secondo livello e realizzato in una area a ridosso della Statale 124, alla periferia sud di Siracusa, avrà tre piani, 425 posti letto, camere, singole, luce naturale ovunque, percorsi separati degenti-visitatori, immerso in un parco urbano di 16mila metri quadrati, specchi d’acqua per 18 mila metri quadrati.