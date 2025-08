Fare il bagno nelle spiagge del Siracusano, usando i numerosi stabilimenti balneari, è un’esperienza unica. Non solo per la bellezza del mare, tra i più belli della Sicilia, ma anche per i prezzi, simili alla Costa azzurra o addirittura alle Maldive.

Siracusa, città tra le più care in Italia

Un trend che ormai non sorprende da queste parti, del resto una recente indagine dell’Unione nazionale consumatori sul caro vita ha collocato Siracusa (+2,8%, +600 euro) al quinto posto in tutta Italia: davanti ci sono Bolzano, in testa a tutti, Rimini, Siena e Padova. Niente male per una città che procede verso lo spopolamento dove i giovani, appena conclusi gli studi secondari, volano al Nord Italia per laurearsi salvo poi non tornare più.

Il peso del turismo

C’è il turismo, voce importante ma non ancora determinante nell’economia dell’intera provincia, del resto, secondo i conti fatti da Confindustria, vale il 9% del Pil locale e quest’anno, stando alle indicazioni fornite dalla Cna si è registrato un brusco rallentamento delle presenze, pari al 25%, anche se si tratta di una flessione su scala regionale e nazionale. Eppure, il caro vita prosegue a tappe forzate ed il mare è la gallina dalle uova d’oro.

Il caro ombrelloni

Nella zona sud della provincia, dove il litorale è tra i più belli e suggestivi, grazie anche alla riserva di Vendicari, vi sono stabilimenti balneari inavvicinabili per le famiglie medie. Secondo i dati forniti da Tripadvisor solo l’ottava fila costa 35 euro ma se si vuole stare più vicini alla battigia bisogna spendere di più, da 40 a 45 euro a seconda della postazione, in altri lidi più “cool” si può arrivare a spendere anche 60 euro.

100 euro a Ferragosto

“In occasione di Ferragosto – racconta un bagnante – ci è stato detto che il costo sarà di 100 euro”. Anche a Siracusa, gli stabilimenti sono abbastanza cari: nella zona dell’Arenella, la prima fila costa 40 euro, 30 euro se si ha la pazienza di restare un po’ più indietro. In un altro, sempre all’Arenella, “una postazione con 2 sdraio è costata 60 euro ma 30 euro sono i voucher sono per le consumazione al bar e ristorante” scrive un utente su Tripadvisor.