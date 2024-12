indagini della polizia

Un omicidio si è verificato questa sera in via Italia, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, un uomo di circa 40 anni è rimasto vittima di un accoltellamento, avvenuto davanti alla porta della sua abitazione.

La fuga dell’aggressore

L’aggressore è scappato e sulle sue tracce ci sono gli agenti di polizia che stanno cercando di comprendere i contorni di questa vicenda, a cominciare dal movente di questo omicidio. Del caso è stata informata la Procura di Siracusa che ha aperta un’inchiesta su questo delitto che presenta ancora dei lati oscuri, infatti nel corso di queste ore sono in corso degli interrogatori nei confronti dei familiari della vittima e di alcuni residenti della palazzina in cui si è consumato l’omicidio.

I testimoni

Qualcuno avrebbe sentito delle urla, prima e dopo l’accoltellamento, ma non sono ancora forniti altri dettagli sulla dinamica dell’assassinio. Si sta scavando nella vita privata del 40enne per capire se avesse dei rivali o delle persone con cui di recente era entrato in conflitto per vari motivi, o personali o professionali.

Le ricerche

Alcune pattuglie della polizia stanno passando al setaccio l’area di via Italia in cerca del presunto assassino, che, forse, si è allontanato a bordo di un mezzo ma si tratta solo di una ipotesi perché non è escluso che sia fuggito a piedi. Le telecamere di sicurezza potrebbero consentire di comprendere