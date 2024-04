fatto accaduto a siracusa

E’ stata data alle fiamme l’auto, una Smart, nella disponibilità del gestore di una pizzeria. Il rogo si è scatenato all’incrocio tra via Polibio e viale Tica, nella zona nord di Siracusa, una delle area ad alta densità commerciale.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, il focolaio si sarebbe originato questa notte e tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un incendio di matrice dolosa, forse un avvertimento al commerciante ma questo lo stabiliranno gli inquirenti che hanno in mano le indagini. Qualora fosse confermata la pista dolosa, da capire che tipo di messaggio è stato lanciato alla vittima, se legato al racket o se, invece, riconducibile ad altre questioni.

Il lavoro degli inquirenti

I carabinieri, nelle prossime ore, passeranno al setaccio le telecamere di sicurezza della zona per accertare se, negli istanti precedenti e successivi al rogo, compiano delle persone sospette che, magari, potrebbero aver dato fuoco alla macchina. Non sembrano esserci dei testimoni, la carcassa del mezzo è ancora sul posto ed il rogo ha anche danneggiato un pezzo della pista ciclabile da poco realizzata dal Comune.

L’incendio alla macchina dei carabinieri

Nei giorni scorsi, si è verificato un altro episodio inquietante in città: l’incendio alla macchina di un carabiniere in servizio al comando provinciale di Siracusa. Le fiamme si sono originate in via Carso, nel quartiere della Borgata, dove abita il militare. Anche in questo caso, le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, sono in mano ai carabinieri del Nucleo investigativo che stanno passando al setaccio ogni aspetto.

Le telecamere

Non è escluso, infatti, che possa trattarsi di un avvertimento legato all’attività investigativa del carabiniere. I suoi colleghi stanno andando a ritroso, cercando di capire di cosa si è occupato di recente il proprietario della macchina ma un passo in avanti sarebbe stato compiuto dopo la scansione delle immagini delle telecamere di sicurezza.

Il rogo all’auto di un consigliere comunale

Un altro incendio che ha destato scalpore è stato quello ai danni della macchina del consigliere comunale di Siracusa, Giuseppe Casella. Un episodio avvenuto un paio di mesi fa a Cassibile, il quartiere in cui abita l’esponente politico.