la reazione del capo di gabinetto di siracusa

E’ diventato virale un video, pubblicato su TikTok, in cui si vede l’invasione degli apecalessini in alcune zone di Ortigia, in particolare davanti ad un hotel, in prossimità della Marina, ed in piazza Duomo, dove, in teoria, ci sono delle precise disposizioni che ne vietano ingresso e sosta. La stragrande maggioranza dei proprietari di questi mezzi di trasporto, usati dai turisti, è senza licenza, solo in sette, stando ai dati del Comune di Siracusa, sono regolari.

La video intervista del titolare di un apecalessino

In questo filmato, uno di questi titolari racconta la sua attività giornaliera, facendosi beffe delle regole, per poi lasciarsi andare a commenti di dubbio gusto.

La reazione del Capo di Gabinetto del Comune

Sulla vicenda è intervenuto il Capo di Gabinetto del Comune di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa. “Sta diventando virale in queste ore, su una piattaforma social, il video del conducente di un apecalessino che, stimolato da una spalla fuori campo, si lascia andare a battute di pessimo gusto e di contenuto razzista. Il breve filmato mostra una decina motocarrozzette in attesa di clienti parcheggiate davanti a un noto albergo di Ortigia e nell’area pedonale di piazza Duomo dove l’ingresso di questi mezzi è vietato”.

Il nodo dell’abusivismo

Il problema dell’abusivismo degli apecalessini è noto da tempo, nei mesi scorsi una delegazione ha occupato piazza Duomo per chiedere all’amministrazione comunale una regolamentazione del settore. Dal Comune c’è stata una apertura, anzi nei giorni precedenti alla tornata elettorale, l’Ufficio mobilità aveva annunciato la possibilità di un bando per le autorizzazioni.

Inoltre, proprio ieri il sindaco di Siracusa ha affermato a BlogSicilia di voler procedere, a partire da settembre, alla tolleranza zero contro l’abusivismo, come, peraltro, ribadito precedentemente dall’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco.

“L’Amministrazione è impegnata a mettere ordine – aggiunge Giansiracusa – anche in questo comparto del trasporto turistico. Da maggio sono in vigore nuove regole e nell’ultimo mese ci sono stati alcuni incontri per una loro applicazione condivisa, per poi arrivare alla pubblicazione di un bando per la concessione di nuove autorizzazioni così da avere un numero di licenze più rispondente alla domanda del servizio”.

“Via alle sanzioni”

Giansiracusa promette sanzioni per i trasgressori. “In attesa che questo percorso sia concluso, l’Amministrazione, anche utilizzando il video in questione, interverrà in modo netto sanzionando coloro che non rispettano le regole e le sanzioni rientreranno nella valutazione per la concessione delle nuove autorizzazioni. L’amministrazione considera certi comportamenti lesivi dell’immagine della città. Il rispetto dovuto all’utenza turistica e a Siracusa va dimostrato anche con atteggiamenti sobri e decorosi”