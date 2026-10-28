La lista

Sono 19 le Chiocciole siciliane nella guida Osterie d’Italia 2027 di Slow Food, presentata il 19 ottobre scorso alle OGR di Torino. Il riconoscimento premia le insegne che si distinguono per qualità della cucina, ambiente e accoglienza in sintonia con i valori Slow Food. La provincia più premiata è Siracusa con cinque locali: tre sono a Palazzolo Acreide.

Quali sono le 19 Chiocciole Slow Food in Sicilia?

Ecco l’elenco completo dei locali siciliani premiati con la Chiocciola Slow Food 2027, con la località, come riportato da La Sicilia.

Ginger People&Food – Agrigento Nangalarruni – Castelbuono (PA) Mé Cumpari Turiddu – Catania Le Macine – Isole Eolie, Lipari (ME) Oasi Osteria del Mare – Licata (AG) Casa & Putia – Messina 4 Archi – Milo (CT) Andrea – Palazzolo Acreide (SR) Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (SR) Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (SR) Corona Trattoria – Palermo Arrhais – Pollina (PA) Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero – Raccuja (ME) San Giorgio e il Drago – Randazzo (CT) U Sulicce’nti – Rosolini (SR) Fratelli Borrello – Sinagra (ME) Latteria Mamma Iabica – Siracusa Cantina Siciliana – Trapani Caupona Taverna di Sicilia – Trapani

Come sono distribuite le Chiocciole tra le province siciliane?

Siracusa : 5 (Palazzolo Acreide 3, Rosolini, Siracusa)

: 5 (Palazzolo Acreide 3, Rosolini, Siracusa) Messina : 4 (Lipari, Messina, Raccuja, Sinagra)

: 4 (Lipari, Messina, Raccuja, Sinagra) Catania : 3 (Catania, Milo, Randazzo)

: 3 (Catania, Milo, Randazzo) Palermo : 3 (Castelbuono, Palermo, Pollina)

: 3 (Castelbuono, Palermo, Pollina) Agrigento : 2 (Agrigento, Licata)

: 2 (Agrigento, Licata) Trapani: 2 (entrambe a Trapani)

Nessun locale delle province di Ragusa, Enna e Caltanissetta compare tra le Chiocciole di quest’anno.

Perché Palazzolo Acreide ha tre Chiocciole?

Il comune in provincia di Siracusa è l’unico in Sicilia con tre locali premiati: Andrea, Lo Scrigno dei Sapori e Trattoria del Gallo. Nessun’altra località dell’isola ne conta più di due: Trapani è seconda con Cantina Siciliana e Caupona Taverna di Sicilia.

La Sicilia ha perso Chiocciole rispetto al 2026?

Sì, una. Secondo Dissapore l’isola passa dalle 20 Chiocciole dell’edizione 2026 alle 19 del 2027 per l’uscita di Cucina e Vino a Ragusa.

Come va la Sicilia rispetto al resto d’Italia?

La guida segnala 1.952 locali in tutta Italia tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti. Le Chiocciole sono 335 in totale. La Campania guida con 34, davanti al Piemonte con 31. Emilia-Romagna, Toscana e Puglia ne contano 26 ciascuna. Anche Scatti di Gusto, nella sua lista regione per regione, conferma per la Sicilia le stesse 19 Chiocciole.

Quando esce la guida Osterie d’Italia 2027?

La guida è in libreria e sullo store online di Slow Food Editore dal 21 ottobre. L’app dedicata sarà aggiornata con i nuovi contenuti il 3 novembre, in italiano e in inglese.