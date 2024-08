sono 113 stalli

“Il nuovo parcheggio di via Damone è pienamente in funzione”. L’annuncio è del Comune di Siracusa ma questa volta è tutto vero e viene posta la parola fine ad una lunga telenovela su quest’area dopo che la stessa amministrazione, a partire dalla fine dello scorso anno, aveva indicato delle date per la sua inaugurazione. Inizialmente, nel corso del lavori era emersa un’antica agorà, poi sono spuntati altri problemi di natura tecnico burocratica, e successivamente degli altri incarichi affidati alla stessa impresa, tra cui la sistemazione di alcune strade attorno all’area di via Tisia. Insomma, una tela di Penelope che è stata completata.

L’ordinanza

“È di stamattina, infatti la pubblicazione dell’ordinanza del settore Mobilità e trasporti che consente l’ingresso delle auto nell’area e la fruizione secondo i sensi di marcia indicati dalla segnaletica” si legge nella nota diffusa da Palazzo Vermexio.

I commercianti

Una buona notizia per i commercianti che da tempo reclamavano l’apertura del parcheggio dopo la sparizione di un buon numero di stalli per le auto a seguito della riqualificazione di via Tisia. Per tamponare l’emergenza, è stato messo a disposizione il cortile di una scuola per la sosta dei clienti dei negozi della zona.

Gli stalli a disposizione

Il parcheggio dispone di 109 stalli più altri 4 destinati ai mezzi delle persone con disabilità. “Così come altre aree di sosta recentemente riqualificate, è stato realizzato – spiegano dal Comune di Siracusa – con una pavimentazione a reticolo e un sottofondo che consente il drenaggio dell’acqua piovana. Questo tipo di superficie, e la presenza di alberi ombreggianti, favorisce inoltre la traspirazione del terreno e impedisce la formazione della cosiddetta isola di calore che si crea con l’asfalto tradizionale”

L’ingresso

L’ingresso al parcheggio è stato previsto accanto alla palestra “Pino Corso” mentre l’uscita è su ronco a via Damone. È stato realizzato anche un ingresso pedonale di fronte a ronco I a via Tisa.

Per ora è gratuito

Per il momento, gli stalli sono gratuiti, ma l’assessore alla Viabilità, Enzo Pantano, precisa che non appena saranno conclusi gli adempimenti burocratici, “metà degli stalli sarà a pagamento”.

Sindaco, “tempi di consegna non dipesi da noi”

“Al di là dei tempi di consegna non imputabili alla nostra volontà – affermano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Mobilità, Vincenzo Pantano – resta il fatto che, da oggi, una delle zone della città più frequentate e dinamiche dai punto di vista commerciale è dotata di un nuovo parcheggio più grande di quello già esistente. L’opera, attesa da molti anni, ha consentito inoltre di riqualificare un’area, in parte abbandonata, con un intervento di mitigazione climatica nel rispetto dei nuovi criteri urbanistici. Il centro naturale commerciale Tisia/Pitia, in attesa degli arredi urbani anch’essi in enorme ritardo, è ormai quasi completato. Ringraziamo il presidente del Cenaco e tutti gli operatori economici, con i quali abbiamo un confronto costante e costruttivo, per la pazienza e la disponibilità dimostrate”.