l'idea di lealtà e condivisione siracusa

Il nuovo aspetto di via Tisia e via Pitia se, da un lato, ha migliorato la vivibilità della zona commerciale, con marciapiedi più ampi e la realizzazione di parchi giochi per bambini, dall’altro sta rendendo la vita difficile a commercianti e professionisti.

I timori degli operatori economici

Il nodo è la drastica riduzione dei parcheggi che stanno incidendo, e non poco, nelle abitudini dei clienti. “In questo modo – dice una professionista – perderò buona parte della mia clientela che, in questo momento, fa fatica a raggiungere il mio studio. E temo che, di questo passo, si sfiancheranno”.

Parcheggio in via Damone è un cantiere

Peraltro l’area di sosta di via Damone, pianificata dal Comune per attutire la perdita di stalli nell’area commerciale, sempre più pedonale, è ancora un cantiere. Il sindaco di Siracusa, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha annunciato che il nuovo parcheggio, che sarà a pagamento, sarà aperto a partire dal prossimo mese.

Un piano di mobilità

Lealtà e Condivisione, un movimento politico che nella scorsa amministrazione era in giunta con il sindaco Italia, ritiene che la carenza di posti auto, nella zona di via Tisia, possa essere compensata con una nuova organizzazione di altri parcheggio, che ruotano attorno all’area commerciale.

Ci sono oltre 800 posti auto

“Oltre 800 posti auto tra Piazzale Sgarlata (Parco Robinson) e parcheggio Von Platen, entrambi a poche centinaia di metri a nord e sud di Via Tisia. Due parcheggi, uno custodito (Von Platen) e uno libero (Piazzale Sgarlata) quest’ultimo talmente vicino, che dal rettifilo oltre la chiesa di Bosco Minniti è possibile scorgere a vista via Tisia” analizza il presidente di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo.

Navette dai parcheggi a via Tisia

Con questi posti a disposizione, secondo il leader del movimento, basterebbe istituire un servizio navetta che, dai parcheggi, consentirebbe agli utenti di recarsi in via Tisia.

“Istituire un servizio navetta un semplice – dice Gradenigo -trenino su gomma, permetterebbe alle persone di lasciare la propria auto e raggiungere in 3 minuti l’area in cui fare i propri acquisti passeggiando tra i negozi. Quasi 1000 posti auto (comprensivi del realizzando parcheggio di Ronco via Damone) che farebbero invidia al parcheggio di qualunque centro commerciale tradizionale smaltendo traffico, rumore e smog”