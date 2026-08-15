Nuovo assalto della banda del bancomat nel Siracusano. Questa volta nel mirino della gang è finito lo sportello della filiale del Monte dei Paschi di Siena, a Belvedere quartiere a nord del capoluogo

Il boato

Erano circa le 2 quando un forte boato ha svegliato i residenti. L’esplosione, provocata dall’ordigno utilizzato dai malviventi, ha causato ingenti danni ai locali dell’istituto di credito.

L’allarme e la fuga

A dare l’allarme sarebbero stati gli operatori della centrale operativa della Vigilanza Metroservice. Le pattuglie intervenute hanno subito allertato polizia e carabinieri.

L’arrivo delle forze dell’ordine avrebbe costretto i responsabili ad allontanarsi. Non è ancora stato accertato se i malviventi siano riusciti a portare via denaro.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura. Gli uomini della Scientifica hanno effettuato i rilievi alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I filmati potrebbero consentire di ricostruire le fasi dell’assalto e individuare i responsabili.

La serie di assalti

Quello di Belvedere è l’ultimo episodio di una serie di assalti agli sportelli bancari registrati negli ultimi mesi in provincia di Siracusa.

La zona montana è stata più volte interessata da colpi messi a segno con modalità simili. In alcuni casi le bande hanno utilizzato escavatori per sradicare gli sportelli bancomat e allontanarsi con il denaro.

Le richieste di maggiori controlli

La sequenza di episodi ha portato istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo a chiedere un rafforzamento dei controlli sul territorio.