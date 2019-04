Un piccolo ordigno rudimentale è esploso ieri sera davanti all’officina di un fabbro in via Alessandro Specchi, nella zona nord di Siracusa.

Immediato l’arrivo della polizia e della squadra dei vigili del fuoco: l’esplosione non ha creato danni all’esercizio commerciale ma ha infranto i vetri dell’abitazione di una vicina.

Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di residenti della zona svegliati dalla deflagrazione. In questo momento la polizia sta valutando tutte le ipotesi ed anche un probabile avvertimento del racket delle estorsioni.

Grande agitazione fra gli abitanti della zona sia per i vetri andati in frantumi che per la paura di un attentato di ben altre dimensioni per fortuna rientrata poco dopo quando ci si è resi conto della minima entità dei dei danni