Ha prima ritirato il ricorso per l’annullamento del voto online per le elezioni dei segretari cittadini del Pd nel Siracusano, tra cui quello importantissimo del capoluogo, salvo poi presentarne un altro.

Il nuovo ricorso

L’ex presidente della Provincia di Siracusa, Bruno Marziano, spiega a BlogSicilia, cosa è accaduto e contestualmente spegne le voci di una sua ritirata strategica legata al risultato di Siracusa, che ha visto il successo di Alessandro Dierna su Maria Grazia Ficara, candidata dell’area Dem, Dems, quest’ultima riconducibile a Marziano, e sostenuta dal segretario provinciale, Piergiorgio Gerratana.

Le ragioni di Marziano

“Ho presentato un secondo ricorso, questa volta solo all’unico organo preposto, cioè al commissario per il congresso del Pd in Sicilia, Nico Stumpo, perché sono venuto a conoscenza di fatti gravi che hanno inficiato il risultato legato al congresso cittadino. In base al risultato del ricorso faremo delle valutazioni su chi ha vinto e chi ha perso, di certo nessuno può pensare di sentirsi vincitore in modo scorretto”. Il primo ricorso era stato presentato alla Commissione provinciale per il Congresso e per conoscenza anche a Stumpo, evidentemente, nella tesi di Marziano, il documento di contestazione andava inviato al solo commissario.

Il voto online

Il riferimento di Marziano, come emerso ieri su BlogSicilia, è legato al voto online, che, numeri alla mano, è stato determinante per il successo di Dierna, che era sostenuto dalla corrente connesse all’ex deputato regionale, Mario Bonomo ed all’ex presidente del Siracusa, Gaetano Cutrufo ma con il neo segretario cittadino ci sono anche l’uscente, Santino Romano, Marco Monterosso ed i Giovani democratici. Dierna ha ottenuto gli stessi voti di Ficara al seggio, 276, ma sulla consultazione da remoto ha staccato la rivale di 19 preferenze.

La stoccata di Marziano

Quest’area ha parlato delle necessità di un cambio generazionale, rappresentato dal 45enne Dierna, ma anche di Renata Giunta, presidente dell’Assemblea provinciale del Pd, ma su questo aspetto, Marziano affonda una stoccata delle sue. “Se, però, il nuovo sono Bonomo, Cutrufo, Monterosso, Gentile, allora io sono lavato con Perlana” taglia corto l’ex presidente della Provincia, per cui il voto online, che “non è previsto nel regolamento regionale” avrebbe inficiato anche il congresso regionale. “Vi è una contraddizione difficilmente sanabile tra affluenza per il voto regionale e per il voto di circolo, che finisce per classificare come assenti per il voto regionale, iscritti e iscritte che hanno votato per il segretario circolo”.

Ad Avola il neo segretario cittadino è Antonino Amato. “L’esito del voto, che prevedeva altresì l’eventuale conferma di Anthony E. Barbagallo quale responsabile della Segreteria Regionale, ha visto l’elezione di Antonino Amato alla

Segreteria del Circolo avolese e la conferma di A. Barbagallo, entrambi con il 100% (66 voti favorevoli su 66 voti espressi dagli 80 aventi diritto)” si legge nella nota del Pd di Avola.