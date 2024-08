il fenomeno tra siracusa e melilli

La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dell’impianto Topping della raffineria Isab sud di Priolo da dove è schizzata la pioggia oleosa che si è depositata nella giornata di lunedì su case, auto e raccolti tra Città Giardino e Belvedere, nei territori di Melilli e Siracusa.

L’impianto è in funzione

Come fanno sapere dall’azienda, nonostante il provvedimento cautelare l’impianto è ripartito, del resto se fosse stato bloccato si sarebbe dovuta fermare l’intera raffinazione. La Procura ha, però, imposto di non apportare alcuna modifica all’impianto allo scopo di verificare, attraverso i suoi esperti, quali sono state le cause del malfunzionamento.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, che è al vaglio degli inquirenti, quella pioggia oleosa altro non è che una miscela di acqua e prodotti idrocarburici. Secondo le informazione dell’azienda, le gocce sono riconducibili non allo sfiaccolamento, che è la conseguenza del blocco dell’impianto, ma ad un problema che si è registrato nell’area cosiddetta Topping per la distillazione primaria del grezzo, quello che, sostanzialmente, viene portato dalle navi petroliere. A causa di una probabile sovrappressione si sono attivate le valvole di sicurezza ma su questo aspetto i tecnici della raffineria sono al lavoro per avere maggiore contezza di quanto accaduto.

Le iniziative politiche

Il fenomeno ha allarmato la popolazione e smosso gli esponenti politici. Il senatore del Pd, Antonio Nicita, nelle ore successive all’incidente, ha presentato una interrogazione al Governo nazionale, chiedendo di dare spiegazioni su quanto accaduto, del resto le raffinerie ex Lukoil rientrano nel sito di interesse strategico nazionale.

Il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, ha assicurato che chiederà l’audizione del gestore di Isab in commissione Ambiente a Palermo mentre il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada ha invocato la convocazione urgente in audizione dell’assessore al Territorio e Ambiente, del direttore dell’Arpa, nonché delle quattro principali aziende che gestiscono gli impianti di raffinazione nella zona industriale di Siracusa.