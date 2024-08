il fenomeno a città giardino tra siracusa e melilli

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla pioggia oleosa piovuta nell’area di Città Giardino, frazione di Melilli ma al confine con Siracusa. Il Procuratore Sabrina Gambino assicura che “è stato compiuto un sopralluogo” ma, per il momento, non ci sono ipotesi di reato, molto dipenderà dall’esito dei controlli, compiuti dal Nictas e dall’Arpa, sulle chiazze oleose che si sono depositate su una vasta area, sporcando auto, abitazioni ed alberi.

L’allarme dei residenti

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona colpita dalla pioggia sporca, che hanno realizzato dei video a testimonianza di quanto denunciato e così i primi sospetti sulle cause di questo fenomeno si sono posati sulle aziende della zona industriale, in particolare su uno sfiaccolamento di uno stabilimento ricadente nell’area del Petrolchimico di Priolo, come peraltro segnalato dal senatore del Pd, Antonio Nicita, autore nelle ore scorse di un’interrogazione ai ministri Pichetto Fratin, Urso e Schillaci.

L’interrogazione

“Da quello che si apprende sono c’è stato uno sfiaccolamento nell’area industriale e sono cadute strane gocce di una sostanza oleosa che ha ricoperto le macchine e le case dei residenti della zona. Poco prima era stata notata una fitta nuvola nera che usciva da una ciminiera e dalla strada si sentiva un forte odore di idrocarburi bruciati”.

La preoccupazione nel Siracusano

Naturalmente, c’è forte preoccupazione non solo a Città Giardino ma anche a Siracusa e negli altri Comuni industriali, tra cui Priolo. In tanti, tornano a chiedersi sulla qualità dell’aria: dubbi, e tanti, ne ha il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada che ha pubblicato sulla sua pagina social uno sfiaccolamento, probabilmente uno dei tanti che si ripetono nella zona industriale.

“Alcuni ritengono che questo non sia inquinamento dell’aria e che chi, come il sottoscritto, si oppone allo stato delle cose non meriti di essere rieletto. Potrò anche non essere rieletto, ma farò di tutto per cercare di limitare il disagio a cui sono costretti i nostri concittadini” scrive Spada.