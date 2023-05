il nodo della caldaia

Inizierà domani la prima partita della semifinale per lo scudetto nella pallanuoto maschile tra Brescia ed Ortigia Siracusa. La gara si disputerà nella vasca lombarda, il 6 maggio ci sarà la seconda sfida che, in teoria, si terrà nella piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello sport di Siracusa.

La temperatura della piscina Caldarella

Non è, però, sicuro che l’impianto siracusano potrà ospitare questa importante partita, attesa dai tifosi biancoverdi, per via della temperatura dell’acqua al limite delle regole imposte dalla Fin. Per giocare servirebbero 26 gradi, per cui la società biancoverde avrebbe avviato delle interlocuzioni con la piscina catanese, dove ha giocato in tutti questi mesi dopo i guasti alla vecchia caldaia della Caldarella.

Il video messaggio del sindaco

Nei giorni scorsi, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha annunciato, attraverso un video messaggio sulla sua pagina social, che stavano “per completarsi i lavori per riscaldare la piscina grande grazie ad un impianto solare ed un ciller”. In realtà, la tempistica è saltata da un pezzo, considerato che lo stesso capo dell’amministrazione comunale, nel corso della conferenza stampa di fine anno, aveva sostenuto che entro febbraio la situazione sarebbe tornata alla normalità.

Il guasto alla caldaia, con il conseguente raffreddamento dell’acqua, ha reso impossibile non solo la disputa delle partite dell’Ortigia ma anche le attività delle altre società, costrette a noleggiare altre piscine.

Riscaldamento solo con pannelli solari

Secondo fonti legate alla Cittadella dello Sport, al momento l’acqua viene riscaldata dall’impianto solare, ma come spiegano a BlogSicilia la mancanza di sole in questi giorni ha fatto precipitare la temperatura dell’acqua, per cui bisogna sperare nel meteo, altrimenti il sei maggio c’è la concreta possibilità di andare a giocare a Catania.

Il risparmio paventato dal Comune

In merito alla caratteristiche dell’intero impianto di riscaldamento e raffreddamento sia della Caldarella sia della piscina piccola, per cui il Comune avrebbe investito oltre 300 mila euro, il titolare dell’impresa, nello stesso video messaggio diffuso dal sindaco di Siracusa, ha detto che ci sarà “un risparmio di 30 mila euro al mese”, naturalmente quando l’impianto entrerà in funzione. Inoltre, il ciller, “quando in estate l’acqua raggiungerà i 35 36 gradi permetterà di abbattere questa temperatura”.