Pallanuoto maschile serie A1, in acqua anche la Nuoto Catania nei play out

Ortigia e Telimar ai play off scudetto che scattano mercoledì 3 maggio. Sicilia protagonista ed ai vertici anche nella pallanuoto maschile con due squadre tra le prime quattro ed una già qualificata per la Champions League della prossima stagione.

È sicuramente positivo il bilancio dell’Ortigia e del Telimar che hanno chiuso a suon di record la stagione regolare rispettivamente al terzo posto con 59 punti ed al quarto con 56. I siracusani hanno anche raggiunto la storica finale di Coppa Italia persa a testa alta con la corazzata Pro Recco. I palermitani dopo aver cambiato molto la scorsa estate hanno pagato la fase di transizione nonché il fatto di dover giocare in casa sempre senza pubblico a causa dell’inagibilità della tribuna della Piscina Comunale.

Ortigia col Brescia nelle semifinali scudetto

I siracusani tornano nei play off scudetto dopo quattro stagioni grazie al terzo posto nella regular season. L’ultima presenza nel campionato 2018-2019 ma il cammino si fermò ai quarti di finale dopo il ko con il Posillipo. Gli aretusei possono fare meglio di quanto fatto nel 2017-2018 quando, dopo aver battuto il Savona ai quarti, si fermarono in semifinale travolti dalla Pro Recco e persero ai rigori la finale per il terzo posto con lo Sport Management di Busto Arsizio.

Mercoledì 3 maggio i biancoverdi di Piccardo affronteranno la corazzata Brescia già affronta – come già accennato – e battuta nella semifinale di Coppa Italia. In campionato invece è andata diversamente con due affermazioni dei lombardi per 7-12 in casa del Siracusa e 12-8 nel recente match di ritorno nella penultima giornata di regular season dello scorso 15 aprile.

Tempesti, Napolitano e compagni venderanno cara la pelle contro una formazione che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare perdendo una sola volta con la Pro Recco e totalizzando la bellezza di 73 punti. Punto di forza della formazione biancoverde è la difesa: la terza del torneo per distacco sia dalle prime due, sia dal resto delle contendenti. Ma può contare anche su bocche di fuoco non indifferenti, in primis il giovanissimo Francesco Condemi, a segno 59 volte nelle 26 partite della stagione regolare. Prestazioni sempre in crescendo che gli hanno aperto anche le porte della Nazionale maggiore, del Sette bello di Sandro Campagna. Da non sottovalutare anche Filippo Ferrero con le sue 53 marcature. Ed in partite come queste può succedere di tutto.

Ortigia a Brescia il 3 maggio, poi in casa sabato 6. Eventuale bella a Brescia il 9 maggio.

Il Telimar sfida i campioni del Pro Recco

Una missione impossibile attende il Telimar che nella sua semifinale tricolore affronterà i campioni di tutto del Pro Recco. Per i palermitani allenati da Marco Baldineti, quarti in campionato dopo aver vinto il duello a distanza con Trieste, si tratta della seconda partecipazione agli spareggi scudetto dopo quella – storica – della stagione 2020-2021. In quella occasione il club dell’Addaura chiuse al quarto posto perdendo le semifinali con il Brescia – che poi vinse il suo secondo scudetto – e chiudendo fuori dal podio per mano della Rari Nantes Savona che si aggiudicò entrambi i match della finalina.

Il sette palermitano in questa stagione ha una trazione a stelle e strisce avendo negli americani Max Irving e Johnny Hooper un apporto realizzativo non indifferente. I due hanno segnato complessivamente 121 gol.

Max Irving, alla sua seconda stagione a Palermo, ha vinto la classifica dei cannonieri con 62 gol. Hooper al suo primo anno in Sicilia ne ha firmati 59. Bene anche Alex Giorgetti, anche lui esordiente a Palermo, che ha realizzato 49 reti e Mario Del Basso (41).

Nei due precedenti in stagione i liguri hanno vinto nettamente le due sfide: 13-5 all’andata a Palermo con una cinquina di Mario del Basso, unico in grado di battere Del Lungo; e lo scorso 8 aprile con un perentorio 16-4.

Il Telimar comincia la sua avventura in queste semifinali con la Pro Recco il 3 maggio, gara 2 il 6 maggio all’Olimpica di viale del Fante col il presidente del club palermitano Marcello Giliberti che spera si possa giocare col pubblico, mentre l’eventuale gara 3 si giocherebbe a Recco il 9 maggio.

Almeno una siciliana in Champions League

Nella peggiore delle ipotesi la Sicilia avrà una squadra in Champions League. Le prime tre, infatti, si qualificano per la competizione per club più importante d’Europa. Ed anche in caso di eliminazione da parte di Pro Recco e Brescia, indicate come favorite per giocarsi lo scudetto, la finalina sarebbe tutta isolana.

L’Ortigia ha già raggiunto questo traguardo nel 2020-2021 quando forte del terzo posto della stagione precedente che era stata interrotta per l’esplodere del Covid19, si presentò ai preliminari vincendo il proprio girone davanti al pubblico di casa. Gli aretusei superarono la concorrenza degli spagnoli del Barcellona, dei croati dello Jadran Spalato, dei montenegrini del Primorac e dei romeni dello Steaua Bucarest.

Il cammino nella massima kermesse continentale si fermò nel girone eliminatorio. I siracusani arrivarono ultimi nel gruppo in cui si qualificarono Pro Recco, Jug Dubrovnik, Olympiakos e Marsiglia. Biancoverdi ultimi perché superati in classifica anche dei tedeschi dello Spandau ma con la soddisfazione di aver battuto i francesi del Marsiglia che si sarebbero fermati ai quarti di finale ad opera degli ungheresi del Ferencvacos.

Per il Telimar c’è la certezza di giocare per il terzo anno consecutivo le Coppe Europee. I palermitani hanno disputato le ultime due edizioni della Len Euro Cup arrivando in finale all’esordio e perdendo gara 2 a Sabadell il trofeo (all’andata alla Comunale il sette di Baldineti si impose con due gol di scarto) per differenza reti. In questa stagione, invece, eliminazione al secondo girone.

Nuoto Catania cerca la salvezza con l’Anzio

In acqua anche la Nuoto Catania. Non per un posto al sole ma per la sopravvivenza e per giocare per la terza stagione consecutiva in massima serie. Sulla strada per ottenere questo risultato c’è l’Anzio Waterpolis nella semifinale dei play out. La squadra capitolina è arrivata decima nella stagione regolare con 26 punti, il doppio degli etnei penultimi.

Decisamente poco favorevoli i due scontri diretti in campionato: 8-11 alla quarta di andata e 12-11 al ritorno per i capitolini.

Gara 1 si gioca mercoledì 3 maggio, ritorno alla Scuderi di Catania il 6 maggio. Eventuale bella il 9 maggio.

