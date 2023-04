Pallanuoto maschile, serie A1, a Nesima finisce 10-5

Classico match di fine stagione tra Ortigia e Posillipo nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

Vince la formazione aretusea per 10-5 al termine di una partita utile solo ad aggiornare le statistiche con due formazioni già sicure del proprio destino.

Ne è nata una partita con tanti errori ma equilibrata, forse oltre il dovuto visti i valori in campo, con i siracusani, già sicuri del terzo posto e della qualificazione alle semifinali play off. I padroni di casa, costretti a giocare a Nesima per l’indisponibilità della Caldarella.

Per l’Ortigia terzo posto finale e record di punti rimpinguato con 59 punti raccolti in 26 partite, frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte con 302 gol fatti e 225 subiti. Adesso, testa solo alle semifinali contro Brescia. Primo appuntamento per gara 1, a Brescia, il 3 maggio.

Ortigia regala un tempo al Posillipo

L’Ortigia non ha avuto un buon approccio alla gara, peccando di lucidità in fase d’attacco, dove ha sprecato cinque superiorità, a differenza dei campani che ne hanno concretizzate due portandosi sul doppio vantaggio a fine primo tempo.

Gli aretusei si svegliano nel secondo parziale

Il primo squillo biancoverde arriva solo a metà del secondo parziale, con Ferrero, ma il gioco ancora non decolla e i partenopei, bravi a difendere e con un ottimo Spinelli, allungano nuovamente.

A quel punto, il sette aretuseo reagisce e si compatta iniziando a velocizzare le transizioni. Arrivano tre reti in meno di due minuti con Di Luciano, Ciccio Condemi e Velkic, che valgono il sorpasso prima dell’intervallo lungo.

Finale biancoverde

Il terzo tempo è forse quello più caotico, con le squadre che sbagliano tanto e i portieri che salgono in cattedra, ma alla fine è l’Ortigia ad aumentare il distacco portandosi sul 6-4. Nell’ultima frazione, i ragazzi di Piccardo giocano meglio e il Posillipo inizia ad andare in difficoltà: Cassia e Velkic allungano ancora, Lanfranco prova a frenare la foga dei biancoverdi, ma Andrea Condemi e Di Luciano chiudono il match.

Napolitano “Buona partita di allenamento”

Nel dopo partita, il capitano biancoverde, Christian Napolitano, parla del match, ma anche della grande stagione dell’Ortigia e del futuro. “È stata una buona partita di allenamento – osserva – che ci ha permesso di sciogliere i carichi che stiamo facendo in settimana e di capire come stiamo in vista dei prossimi impegni. Ora inizia un altro campionato, con le semifinali scudetto contro il Brescia, che saranno la vera battaglia, perché ormai gli avversari ci temono. Abbiamo migliorato ancora il record di punti, abbiamo frantumato tutti i record della storia del club, adesso per batterci bisognerà solo vincere lo scudetto e questo da siracusano è un orgoglio. Volevamo raggiungere questo traguardo, ce lo siamo imposti”.

E prosegue: “Adesso i futuri pallanotisti dell’Ortigia dovranno cercare di migliorare quello che è stato il nostro risultato in campionato e in coppa Italia, magari vincendo. Poi, chissà magari lo vinciamo quest’anno lo scudetto. Futuro? Per me l’anno prossimo sarà davvero l’ultimo, è venuto il momento di dare spazio ai giovani”.

Cassia “Siamo in crescita”

Francesco Cassia centrovasca dell’Ortigia, enfatizza anche gli aspetti positivi che si possono trarre da questa partita: “Vista l’ininfluenza della gara, all’inizio è mancata un po’ di tensione nervosa e infatti non siamo partiti benissimo, andando sotto di due gol, però poi abbiamo reagito bene dal punto di vista mentale, perché non è facile partire male e poi riprendersi. Questo è un buon segnale per noi, perché vuol dire che stiamo crescendo”.

“Pensiamo solo ai play off”

Il giovane talento biancoverde proietta lo sguardo sulle imminenti sfide contro il Brescia: “Pensiamo solo ai play off, perché adesso il Brescia ci teme e, di conseguenza, anche noi dobbiamo affrontarlo a viso aperto. Non siamo più l’Ortigia che va a giocare contro queste squadre sapendo che perderà, adesso le affrontiamo per vincere, come abbiamo dimostrato in Coppa Italia. Sappiamo che dal punto di vista fisico possiamo reggere qualsiasi avversario, quello che ancora ci manca e sul quale stiamo migliorando è l’aspetto mentale. Stiamo diventando sempre più squadra, siamo sempre più propensi al sacrificio l’uno per l’altro. Ora dobbiamo lottare per provare ad andare in finale”.

Ortigia-Posillipo, il tabellino

Ortigia-Posillipo 10-5

Parziali: 0-2; 4-1; 2-1; 4-1

C.C. Ortigia 1928: Tempesti, F. Cassia 1, Carnesecchi, A. Condemi 1, Di Luciano 2, Velkic 2, Ferrero 1, Gorrìa Puga, F. Condemi 2, Rossi 1, Giribaldi, Napolitano (Cap), Ruggiero. Allenatore: Stefano Piccardo

C.N. Posillipo: Izzo, Iodice, Stevenson 2, Abramson, Mattiello 1, Aiello, Somma, Lanfranco 1, Briganti, Scalzone 1, Milicic, Saccoia (Cap), Spinelli. Allenatore: Roberto Brancaccio

Arbitri: Luca Bianco (Brescia) e Attilio Paoletti (Roma)

Note. Superiorità numeriche: Ort 4/19; Pos 4/12 + 1 rig. Espulsioni definitive: Ferrero (O) nel 2° tempo, Saccoia (P) nel 3°, Somma (P), Scalzone (P), Milicic (P) nel 4° per 3 falli.