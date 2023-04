Pallanuoto maschile serie A1, si gioca sabato a Catania alle 16

Ininfluente per la classifica, importante per il prosieguo della stagione. L’Ortigia chiude la regular season ospitando a Nesima, e quindi a Catania, il Posillipo nell’ultima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Caldarella ancora non è disponibile ed è chiusa per i lavori. La partita si gioca nell’impianto etneo sabato 22 aprile alle 16 con diretta streaming sulla pagina Facebook del club siracusano.

Obiettivo della squadra biancoverde, già sicura del terzo posto e del relativo passaggio alle semifinali dei play off scudetto, è quello di preparare al meglio le sfide con la corazzata Brescia con il quale si contenderà l’accesso alla finale per il tricolore. Aretusei a caccia anche del record, già battuto da alcune giornate.

Napolitano “Buon test verso i play off”

Alla vigilia, Christian Napolitano, capitano dell’Ortigia, parla del match di domani, ma con lo sguardo rivolto alle prossime importanti sfide. “Contro il Posillipo sarà un buon test – osserva – un ottimo allenamento verso i play off, perché in queste settimane stiamo facendo carichi importanti. Domani giocheremo di nuovo a Nesima, lontano da Siracusa, e questo un po’ spiace perché tra le altre cose sarebbe stato bello celebrare il ritorno a Siracusa di Pino Porzio, che è stato uno degli allenatori più importanti dell’Ortigia, e salutare i nostri tifosi, ringraziandoli per averci sostenuto e seguito durante questa stagione”.

E così: “Ad ogni modo, so che ormai manca poco per la riapertura della Cittadella e quindi avremo modo di riabbracciare i nostri tifosi. D’altra parte, il campionato non è finito, visto che abbiamo le semifinali scudetto e le finali e quindi ci saranno altre 4 o 6 partite importanti da vivere insieme”.

Condemi “Massima concentrazione”

A 24 ore dal match, parla anche il difensore Andrea Condemi, il quale evidenzia l’utilità di questa partita e spiega il modo in cui l’Ortigia dovrà affrontarla: “Quella di domani sarà una gara importante e utile per preparare le semifinali con il Brescia, pertanto dovremo affrontarla con la massima concentrazione. Se vogliamo arrivare a giocarci le nostre possibilità con il Brescia, dobbiamo mantenere alta la concentrazione ed evitare cali durante la partita. Il Posillipo è un avversario ostico che ci ha messo in difficoltà, sia all’andata che in Coppa Italia, quindi dovremo prendere tutte le precauzioni del caso e dare il massimo per portare a casa i 3 punti, anche se non contano per la classifica”.