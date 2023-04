Pallanuoto maschile serie A1, si chiude la regular season

Ortigia in casa col Posillipo, Telimar a Savona, Catania a Salerno per chiudere al meglio la stagione regolare del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

Sabato 22 aprile si gioca il 26mo turno della massima serie con le tre siciliane già sicure del proprio destino. Ortigia e Telimar ai play off, Nuoto Catania ai play out.

Ortigia vuole migliorare il primato

Gli aretusei ricevono alle 16 il Posillipo alla piscina di Nesima a Catania. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro, sulla pagina Facebook del club aretuseo.

Per entrambe sarà un antipasto di play off con i biancoverdi, allenati da Stefano Piccardo, sono alla caccia di una nuova vittoria per ritoccare il record di punti in massima serie e già con la testa rivolta al Brescia, suo avversario nella semifinale scudetto.

I campani sono quasi sicuri di disputare i play off per il quinto posto che dà accesso alla Len Euro Cup 2023-2024.

Trasferta a Savona per il Telimar

Test importante per il Telimar che in vista della semifinale scudetto con il Pro Recco va a far visita alla Rari Nantes Savona, una delle formazioni più forti del campionato.

I palermitani reduci dall’importante vittoria sulla Roma che ha permesso loro di qualificarsi ai play off per il tricolore per la seconda volta nella loro storia. Di fronte la formazione ligure dell’ex Giammarco Nicosia che è ormai certa della sesta posizione e che ha la testa alla finale di ritorno della Len Euro Cup con gli ungheresi del Vasas Plaket dopo aver pareggiato 8-8 in casa il primo round. All’andata il club dell’Addaura vinse di misura in casa al termine di una partita ricca di emozioni.

La sfida si gioca alle 15.

Nuoto Catania a Salerno

Vuole chiudere la stagione regolare con una vittoria la Nuoto Catania. Un successo che permetterebbe loro di raggiungere proprio la Rari Nantes Salerno, prossima avversaria nell’ultima giornata della stagione regolare. Alle 15 gli etnei faranno visita ai campani che precedono gli etnei di appena tre lunghezze.

E’ l’ultimo obiettivo per il sette allenato da Giuseppe Dato in questa stagione regolare finora avara di soddisfazioni. I rossazzurri giocheranno i play out per mantenere la massima serie.

Serie A1, le partite dell’ultima giornata

Anzio – Bogliasco, alle 15

Rari Nantes Salerno – Nuoto Catania , alle 15

, alle 15 Roma – Bologna, alle 15

Trieste – Brescia, alle 15

Pro Recco – Genova Quinto, alle 15

Rari Nantes Savona – Telimar , alle 15

, alle 15 Ortigia – Posillipo, alle 16

La classifica

Pro Recco 73; Brescia 70; Ortigia 56; Telimar 53; Trieste 49; Rari Nantes Savona 44; Genova Quinto 37; Posillipo 27; Roma 24; Anzio 23; Bologna 21; Rari Nantes Salerno 16; Nuoto Catania 13; Bogliasco 5.