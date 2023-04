Pallanuoto maschile serie A1, la penultima giornata

Penultimo atto della stagione regolare nel massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile. Sabato 15 aprile alle 15, l’Ortigia gioca l’incontro di cartello a Brescia, un anticipo della semifinale scudetto ed un revival della semifinale di Coppa Italia vinta dai siracusani.

La squadra di Stefano Piccardo è già aritmeticamente certa del terzo posto avendo 6 lunghezze di vantaggio sul Telimar ed, in caso di arrivo ex aequo dopo l’ultima giornata, i biancoverdi sarebbero terzi per la classifica avulsa. Ortigia comunque vuole puntellare ancora il record di punti in una stagione. Siracusani a quota 56 ma, con due partite da giocare, potenzialmente si potrebbe arrivare a 62.

Per lo scontro col Brescia, la squadra aretusea punta a fare bene in vista dei play off ed a studiare un avversario che conosce benissimo e che ha sorpreso in Coppa.

Il Telimar deve invece fare l’ultimo sforzo per raggiungere il prestigioso traguardo dei play off scudetto per la seconda volta nelle ultime tre stagioni agonistiche. Serve però una vittoria per la squadra allenata Marco Baldineti. Ed il sette palermitano ci proverà sabato 15 aprile alle 15 ospitando alla Piscina Comunale di viale del Fante con la Nuoto Roma. Sulla carta non dovrebbero esserci dubbi. In classifica le due formazioni si separano di 26 punti. Non ci sarà spazio alle distrazioni.

Sfida ardua, invece, per la Nuoto Catania che – sempre sabato 15 aprile alle 15 – riceverà alla Piscina Scuderi il Trieste, quinta forza del campionato ed ancora in lotta per l’ultimo posto dei play off scudetto.

I rossazzurri, ormai certi dei play out per evitare la retrocessione in serie A2, punteranno comunque a centrare un risultato di prestigio in vista di questa appendice soprattutto per il morale. Gli etnei hanno comunque raccolto meno di quanto espresso in vasca.

Serie A1 maschile, le partite della 25ma giornata

Venerdì 14 aprile

De Akker Team Bologna – Pro Recco, alle 20.30

Sabato 15 aprile

Brescia – Ortigia alle 15

Posillipo – Anzio alle 15

Genova Quinto – Rari Nantes Salerno alle 15

Nuoto Catania – Trieste alle 15

Telimar – Nuoto Roma alle 15

Giovedì 20 aprile

Bogliasco – Rari Nantes Savona alle 20

Classifica, Ortigia e Telimar in zona play off

Pro Recco 70 punti; Brescia 67; Ortigia 56; Telimar 50; Trieste 46; Rari Nantes Savona 41; Genova Quinto 34; Posillipo e Nuoto Roma 24; Anzio 23; De Akker Team Bologna 21; Rari Nantes Salerno 16; Nuoto Catania 13; Bogliasco 5.