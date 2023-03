Pallanuoto maschile serie A1, finisce 7-7

Un punto che serve a poco per la classifica ma che può fare morale. La Nuoto Catania pareggia a Roma 7-7 nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

La sfida salvezza, quindi finisce, senza vincitori né vinti ma il risultato è più utile ai capitolini che rimangono a distanza di sicurezza proprio sugli etnei. La classifica, infatti, vede la squadra siciliana ancora al penultimo posto con 9 punti in 19 partite mentre la Nuoto Roma è quartultima a quota 15 quando alla conclusione della stagione regolare mancano 7 partite. Etnei più vicini ai play out che alla salvezza diretta ma tutto è ancora possibile. Sabato prossimo, 18 marzo, alla Piscina Scuderi alle 16 si giocherà lo scontro diretto tra Nuoto Catania ed il fanalino di coda Bogliasco a quota 4.

Sfida in continuo equilibrio

Match equilibrato dal primo all’ultimo minuto con le due squadre che non vanno mai oltre la rete di vantaggio.

Rossazzurri avanti con Camilleri, poi la Roma va in vantaggio con una doppietta di Francesco Faraglia 2-1, ma è Guimaraes a riportare il match in parità 2-2 dopo il primo quarto.

Nella seconda frazione un gol per parte, per i padroni di casa va a segno P. Faraglia 3-2, per la Nuoto Catania Privitera 3-3.

Anche nella penultima frazione solo due conclusioni, una per parte, vanno a segno. Valerio Nicolosi sigla la rete del 3-4, per la Roma va a segno Viskovic 4-4. Per il rossazzurro Nicolosi si tratta della prima rete in serie A1.

Nell’ultima frazione trova il gol Tartaro 5-4, per i rossazzurri è Privitera a realizzare il gol del 5-5, poi è ancora un botta e risposta con Tartaro che sigla il gol del 6-5, e La Rosa che pareggia su rigore 6-6.

A due minuti dalla fine è ancora La Rosa a siglare la rete del vantaggio 6-7, ma i padroni di casa riescono a pareggiare con Viskovic.

Netta la differenza di espulsioni, pur giocando entrambe le squadre con lo stesso schema: 11 per i rossazzurri e 5 per i padroni di casa.

Dato “Punto non cambia nulla ma possiamo fare bene anche fuori casa”

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato al termine del match: “È stata una partita giocata sul gol a gol e la prestazione è stata più che apprezzabile rispetto alle precedenti. Questo punto non cambia nulla per ciò che riguarda la nostra situazione ma dimostra che anche fuori casa possiamo fare bene”.

Nuoto Roma-Nuoto Catania, il tabellino

Nuoto Roma-Nuoto Catania 7-7

Parziali: 2-2; 1-1; 1-1; 3-3

Nuoto Roma: De Michelis, Neumann, Voncina, F. Faraglia 2, P. Faraglia 1, Tartaro 2, Mirarchi, Lucci, Boezi, Viskovic 2, Spione, Graglia, Giannotti. Allenatore Mirarchi.

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, G. La Rosa 2, R. Torrisi, V. Nicolosi 1, A. Gullotta, S. Camilleri 1, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 2, E. Russo, S. Catania, Calì. Allenatore Dato.

Arbitri: Pinato e Piano

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Nuoto Catania 3/9 e Nuoto Catania 2/4 + un rigore.

La classifica, Ortigia rafforza il terzo posto

Questa la classifica aggiornata. Pro Recco 55 punti; Brescia 52; Ortigia 44; Rari Nantes Savona e Telimar 38; Trieste 34; Genova Quinto 28; Anzio 20; Posillipo e De Akker Team 18; Nuoto Roma 15; Salerno 13; Nuoto Catania 9; Bogliasco 4.