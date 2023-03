Pallanuoto maschile serie A1, etnei impegnati nel recupero

Vietato sbagliare. Nuoto Catania in acqua per il recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. Gli etnei sfruttano la pausa per la Nazionale (impegnata nella World Cup a Zagabria) e volano a Roma per un match che sa di spareggio salvezza. La partita si gioca sabato 11 marzo alle 16 e mette in palio punti pesantissimi nella lotta per la sopravvivenza.

La squadra allenata da Giuseppe Dato, infatti, è in penultima posizione con 8 punti mentre i padroni di casa della Nuoto Roma ne hanno raccolti 14 e sono quartultimi in graduatoria. Un successo permetterebbe al sette siciliano di accorciare le distanze a -3 e di riaprire la corsa alla salvezza.

Scontro diretto, inizia tour de force

Per la Nuoto Catania inizia un ciclo decisivo di scontri diretti. Dopo questa sfida, infatti, i rossazzurri sabato 18 marzo torneranno in casa per ospitare il Bogliasco, fanalino di coda. Poi ci sarà il derby siciliano a Palermo col Telimar che però sembra proibitivo visto che il club dell’Addaura è in lotta per i play off scudetto e comunque per un posto in Europa.

Il 29 marzo, per la 22ma giornata, gli etnei tornano in casa con la neopromossa De Akker Team Bologna. Ed ancora, trasferte difficili a Genova con il Quinto ed a Brescia. Penultima di campionato col Trieste ed ultima in casa con Salerno. La Nuoto Catania non può più sbagliare se vuole rimanere in massima serie per la terza stagione consecutiva.

Nuoto Catania senza capitan Torrisi

Gli etnei dovranno purtroppo fare a meno del capitano Giorgio Torrisi, che deve scontare due turni di squalifica.

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato alla vigilia del mach: “Dopo la sconfitta di sabato a Napoli dobbiamo necessariamente guardarci dietro per evitare l’ultimo posto. La partita di sabato contro la Roma potrebbe consentirci di arrivare allo scontro diretto col Bogliasco con un margine più ampio. Servirà la migliore Nuoto Catania perché la Roma ha dimostrato di essere un’ottima squadra ben allenata e ben organizzata”.

Guimaraes “Momento decisivo”

Il giocatore rossazzurro Gustavo De Freitas Guimaraes ha dichiarato: “Viviamo un momento decisivo per la nostra stagione, dobbiamo pensare a migliorare rispetto alla nostra ultima gara. Abbiamo giocato male soprattutto con l’uomo in meno. Andiamo a Roma con un solo obiettivo!”.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube “Distretti Ecologici Nuoto Roma”.

La classifica, Ortigia rafforza il terzo posto

Questa la classifica aggiornata. Pro Recco 55 punti; Brescia 52; Ortigia 44; Rari Nantes Savona e Telimar 38; Trieste 34; Genova Quinto 28; Anzio 20; Posillipo e De Akker Team 18; Nuoto Roma* 14; Salerno 13; Nuoto Catania* 8; Bogliasco 4.