Pallanuoto, la Nazionale italiana dall'8 al 14 marzo a Zagabria

Tinte biancoverdi nel Settebello di Sandro Campagna che si appresta a disputare la World Cup di pallanuoto. Francesco Condemi e Filippo Ferrero dell’Ortigia sono stati infatti convocati in Nazionale per la competizione internazionale in programma dall’8 al 14 marzo a Zagabria, in Croazia. Kermesse che mette in palio due posti per i campionati mondiali del 2024 a Doha.

I due giocatori del club siciliano e i gli altri compagni del Settebello si raduneranno al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia domenica 5 marzo, prima della partenza per Zagabria, prevista per martedì 7 marzo. Naturalmente prima ci sarà la delicata sfida di campionato tra il club aretuseo ed il Trieste di sabato 4 marzo.

La soddisfazione dell’Ortigia

Il club biancoverde ha diffuso la notizia sui propri canali social. Questo il messaggio “Il 7bello si tinge ancora di biancoverde il CT della Nazionale italiana assoluta di pallanuoto maschile, Sandro Campagna, ha infatti convocato 17 giocatori per la prima fase della World Cup, nuova manifestazione internazionale che prende il posto della World League, che si svolgerà a Zagabria dal 7 al 15 marzo. La squadra si radunerà a Ostia il 5 marzo. Tra i convocati, ci sono anche due atleti dell’Ortigia: Francesco Condemi e Filippo Ferrero. Forza ragazzi, orgogliosi di voi!”.

La stagione straordinaria di Condemi e Ferrero nell’Ortigia

Questa convocazione premia la stagione straordinaria dei due giocatori dell’Ortigia, terza forza del campionato. Francesco Condemi è al momento l’attuale capocannoniere della serie A1 con 48 centri; Filippo Ferrero, invece, ne ha siglati 36 ed è comunque nella top ten.

I convocati di Campagna

Questi i 17 convocati del commissario tecnico Sandro Campagna: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortigia 1928), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona) e Luca Marziali (Spandau).

Tra i presenti per la World Cup, il nuovo format della Fina che sostituisce la World League, anche gli ex Telimar Gianmarco Nicosia e Luca Damonte.

Nello staff, insieme al commissario tecnico Alessandro Campagna e al capo delegazione Giuseppe Marotta, l’assistente Amedeo Pomilio, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Riccardo Cipolat, la psicologa Bruna Rossi, il videoanalista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

Il Settebello nel gruppo A, il calendario dell’Italia

Il Settebello è stato inserito nel gruppo A con Croazia, Giappone, Ungheria, Francia e Stati Uniti.

Il calendario della Nazionale italiana prevede i seguenti incontri:

Gruppo A, Zagabria

8 marzo

17.30 Italia-Giappone

10 marzo

19 Ungheria-Italia

11 marzo

19 Italia-Croazia

12 marzo

20.30 Francia-Italia

14 marzo

19 Italia-Usa